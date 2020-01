Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 19 gennaio 2020

Di Giorgia Iovane domenica 19 gennaio 2020

Guida tv di domenica 19 gennaio 2020: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 il film Chi m'ha visto (Ita, 2017) di Alessandro Pondi con Beppe Fiorello, Pierfrancesco Favino. Alle 23.25 Speciale Tg1. Ma veniamo al prime time.



E' la storia di Martino Piccione, musicista pugliese di talento che accompagna cantanti di fama internazionale ma che cova il desiderio di guadagnare il centro del palco. Grazie all'aiuto del suo migliore amico Peppino, Martino mette in atto un piano per far parlare di sé: organizza la propria sparizione.

Su Rai 2 torna Che Tempo Che Fa. Alle 23.40 La domenica sportiva.



Fabio Fazio ospita, tra gli altri, Uma Thurman, Paola e Chiara e i genitori di Giulio Regeni.

Su Rai 3 prima puntata di Amore Criminale. Alle 23.50 Tg3 Mondo. Alle 23.59 Sopravvissute. Alle 20.00 Blob - Essere Sanremo. Ma veniamo al prime time.



Sei nuove puntate che vogliono essere occasione di sensibilizzazione e denuncia su un tema importante e delicato qual è la violenza di genere. Alla conduzione Veronica Pivetti, volto e voce della trasmissione. La novità di questa edizione è l’inserimento di un nuovo racconto in cui saranno protagonisti gli orfani di femminicidio

Su Canale 5 torna nel prime time Live! Non è la d'Urso.



Tra gli ospiti di Barbara d'Urso il Ken umano che diventa Barbie, Salvo Veneziano, Alex Belli e la compagna Delia Duran, Loredana Fiorentino, madre di Luigi Favoloso, e l’ex fidanzata Nina Moric.

Su Italia 1 il film Transformers - L'ultimo cavaliere (USA, 2017) di Michael Bay con Mark Wahlberg, Stanley Tucci.





Negli ultimi anni gli Autobot sotto la guida dell'irreprensibile Optimus Prime hanno più volte difeso la terra dagli attacchi alieni. Pur apparendo impossibile da credere, adesso l'irreprensibile leader Optimus Prime si mostra ostile verso gli umani e suoi ex amici autobot.

Su Rete 4 il film Hachiko - Il tuo migliore amico (USA, 2009) di Lasse Hallstrom con Richard Gere. Alle 23.30 Pressing Serie A. Ma veniamo al prime time.



Racconta la commovente fedeltà del cane Hachiko che accompagnava ogni giorno il suo padrone alla stazione e, lì, aspettava che la sera rientrasse. Quando il padrone muore, Hachiko non smette di aspettarlo nello stesso luogo.

Su La7 torna Non è l'Arena.



Massimo Giletti ospita tra gli altri il cantante neomelodico Tony Colombo e sua moglie Tina.

Su Tv8 in prima visione in chiaro Bruno Barbieri 4 Hotel. Alle 23.50 MasterChef Italia 8 in replica. Ma veniamo al prime time.



Quattro albergatori in gara: chi riuscirà a convincere Bruno Barbieri, conquistando così il titolo di miglior hotel?

Su Nove in prima serata il game show Deal with it - Stai al gioco.



Gabriele Corsi in prima serata con cinque puntate inedite. Ad affiancarlo in prima serata ci saranno Gabriele Bonci, Francesco Facchinetti, Sergio Friscia, Giorgio Mastrota, Lucia Ocone, Marisa Passera, Scintilla, il Trio Medusa, i The Show e Debora Villa.

Su Real Time dalle 20.30 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni.



Avery e sua madre si preparano ad andare in Libano dopo aver salutato i loro amici. Angela chiede a sua figlia un enorme favore e Darcey ha notizie dell'ex, Jesse.

Su Rai 5 alle 21.15 ultima puntata di Pacific with Sam Neill. Alle 22.15 il film Dopo l'amore (Fra, 2016) di Joachim Lafosse con Bérénice Bejo, Cédric Kahn. Ma veniamo al prime time.



In questo episodio Sam Neill attraversa l'Artico alla ricerca del leggendario passaggio a nord-ovest, e poi prosegue a sud fino alle Hawaii, dove il Capitano Cook morì il 14 febbraio 1779.

Su La 5 il film Alla ricerca dell'isola di Nim (USA, 2008) di Jennifer Flackett, Mark Levin con Gerard Butler, Jodie Foster, Abigail Breslin.



Nim, orfana di madre, vive con il padre scienziato su un'isoletta del Pacifico. Quando il padre scompare misteriosamente, Nim chiede aiuto ad Alexandra Rover, scrittrice di romanzi per bambini.