Live - Non è la d'Urso: puntata 19 gennaio 2020: anticipazioni e ospiti

Di Massimo Galanto domenica 19 gennaio 2020

La prima puntata del 2020 del talk show di prime time di Barbara d'Urso

Oggi, domenica 19 gennaio 2020, in prima serata su Canale 5, riparte Live - Non è la d'Urso, il programma di VideoNews condotto da Barbara d’Urso. La trasmissione, negli scorsi mesi, è andata in onda prima la domenica, poi il lunedì, mentre era stato annunciato un ulteriore spostamento al mercoledì. Mediaset ha, in seguito, cambia idea e ora torna, appunto, nella sua prima collocazione, quella della domenica.



Tra gli ospiti previsti stasera Anna Oxa, assente da qualche tempo dalla televisione italiana. Nel corso della puntata la d'Urso si occuperà anche della strana scomparsa di Luigi Mario Favoloso; in studio ci sarà Loredana Fiorentino, madre del ragazzo, e l’ex fidanzata Nina Moric.