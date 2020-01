Ballando con le stelle 2020, Arisa concorrente? L'invito ufficiale di Milly Carlucci (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 18 gennaio 2020

Arisa, il Barboncino de Il cantante mascherato, prossima concorrente di Ballando con le stelle 2020?

Arisa, ieri sera, venerdì 17 gennaio 2020, è stata la seconda eliminata da 'Il cantante Mascherato'. Nelle vesti di barboncino, l'amatissima cantante si è fatta apprezzare per grinta, passione, un'energia pazzesca e anche un'attitudine speciale per il ballo. Qualità eccezionali apprezzate particolarmente da Milly Carlucci che, dopo la diretta, ha invitato ufficialmente la raffinata interprete a prendere parte alla nuova edizione di 'Ballando con le stelle', in partenza tra febbraio e marzo su Rai1. Ecco il dialogo tra le due donne immortalato da un video su Instagram:

Carlucci: "Chi poteva immaginare che Arisa uscisse proprio alla seconda puntata. Ora, però, dobbiamo farci delle foto assieme [...] Tesoro mio, amore bello... Senti, la tua voce è talmente inconfondibile... Sei una grande ballerina. Ci vediamo a Ballando, vieni a ballare con noi.

Arisa: "Va bene, vediamo, se ce la faccio".

Carlucci: "Certo che ce la fai"

Arisa: "E' difficile ballare".

Carlucci: "Tu sei meravigliosa".

Arisa, nel non troppo lontano 2014, dopo aver vinto il Festival con 'Controvento', approdò nella pista del talent show di Rai1 come ballerina per una notte, cimentandosi in un tango argentino. Accetterà, a distanza di anni, la 'chiamata' della Carlucci?