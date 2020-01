C'è posta per te, puntata 18 gennaio 2020: ospiti

Di Marco Salaris sabato 18 gennaio 2020

Le anticipazioni e gli ospiti del secondo appuntamento con il popolare people show condotto da Maria de Filippi.

C'è posta per te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, trasmette la sua seconda puntata stasera, sabato 18 gennaio, alle 21.20 circa su Canale 5.

La conduttrice ci guiderà nella trama delle storie di chi scrive alla redazione del programma con l'intento di riavvicinare parenti lontani, spesso divisi da un rapporto incrinato o far incontare il proprio idolo con un regalo. La padrona di casa si fa portavoce delle storie talvolta così complicate da entrarci in punta di piedi, portando il destinatario all'apertura della busta fra ragione e sentimento, cercando di riunire legami interrotti in un abbraccio, in una stretta di mano.



C'è posta per te, seconda puntata 18 gennaio 2020, ospiti

Gli ospiti della seconda puntata di C'è posta per te 2020 sono: la conduttrice di Domenica IN ed ex giudice popolare di Tu si que vales Mara Venier e l'attore turco, interprete di Ferit in Bitter Sweet Can Yaman.



