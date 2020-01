Per un pugno di libri, 21 edizioni e sapore di resistenza

Di Giorgia Iovane sabato 18 gennaio 2020

Per un pugno di libri riparte su Rai 3 con la sua 21esima edizione: un avamposto di letteratura sulla generalista.

Geppi Cucciari e Piero Dorfles, insieme per il 7° anno consecutivo, si ritrovano questo pomeriggio tra i ragazzi protagonisti di Per un pugno di libri, che torna su Rai 3 oggi, sabato 18 gennaio, alle 18.00 con la prima puntata della sua 21esima edizione.

Un terzo del percorso di questa storica trasmissione è, quindi, nelle mani, nel sorriso e nelle battute di Geppi Cucciari, che ha raccolto dalle mani di Veronica Pivetti il testimone di un programma diventata una vera chicca soprattutto grazie ai 10 e più anni di 'cura Marcoré che seppe fare di questo programma una vera chicca del palinsesto generalista. A tenere le fila di un racconto tv che ha avuto i suoi alti e bassi c'è da sempre Piero Dorfles, necessario e insostituibile.

La formula in tanti anni non è cambiata e resiste anche nel 2020: in ogni puntata due gruppi di studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie si danno battaglia a suon di risposte esatte su un libro oggetto della competizione, studiato e approfondito in classe. In sfida nella prima puntata il Liceo Classico “Giacomo Leopardi” di Macerata e il Liceo Classico “Galileo Galilei” di Nardò (LE) di Martin Eden di Jack London.