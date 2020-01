Mediaset Extra visibile sul canale 55, dal 20 gennaio 2020

Di Fabio Morasca giovedì 16 gennaio 2020

Mediaset Extra, dal prossimo 20 gennaio, sarà unicamente disponibile sul canale 55.

Mediaset Extra, il canale televisivo Mediaset che, attualmente, sta trasmettendo una diretta quasi integrale della quarta edizione del Grande Fratello Vip, a partire dal 20 gennaio 2020, sarà disponibile unicamente sul canale 55 del digitale terrestre.

In questo momento, infatti, Mediaset Extra è disponibile sia sul canale 34 che sul canale 55, con la denominazione Mediaset Extra 2 (prima del GF Vip 4, Mediaset Extra 2 trasmetteva in simulcast, nelle ore diurne, con il canale principale e aveva una programmazione differente durante la notte) ma, in questi giorni sul canale 34, campeggia in sovrimpressione, l'avviso che ricorda ai telespettatori che, sempre a partire dal 20 gennaio prossimo, avrà inizio la programmazione di Cine34, il nuovo canale Mediaset che sarà interamente dedicato al cinema italiano.

Riepilogando, quindi, dal 20 gennaio, Cine34 sul canale 34 e Mediaset Extra sul canale 55.

Mediaset Extra è il canale Mediaset principalmente dedicato alla ritrasmissione dei programmi delle reti generaliste Mediaset, Canale 5, Italia 1 e Rete 4, solitamente il giorno dopo la messa in onda.

Dal 2016, dalla prima edizione del Grande Fratello Vip e ogniqualvolta il GF ritorna in onda, Mediaset Extra diventa un canale monotematico praticamente, offrendo ai telespettatori la diretta quasi integrale (21 ore su 24) del Grande Fratello Vip e una diretta parziale del Grande Fratello "normale" (16 ore su 24), tornato in onda nel 2018.

Cine34, invece, sponsorizzato con una campagna pubblicitaria massiccia sulle reti Mediaset, come già anticipato, trasmetterà unicamente film italiani e inizierà la propria programmazione con un ricco omaggio a Federico Fellini, a cent'anni esatti dalla sua nascita.

Tutti gli altri particolari sono disponibili nell'articolo dedicato alla conferenza stampa di presentazione del nuovo canale.

Dal 20 gennaio, sul canale 34, quindi, di colpo, si passerà dal GF a Fellini... Chi vorrà continuare a seguire le dinamiche del GF Vip dovrà passare al canale 55.