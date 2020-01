Bake Off Italia - All Stars Battle, ultima puntata: il vincitore è...

Di Giorgia Iovane venerdì 17 gennaio 2020

Bake Off Italia - All Stars Battle è alla sua terza e ultima puntata: le anticipazioni della finalissima e la proclamazione del vincitore.

Ultima puntata per il nuovo spin-off di Bake Off Italia, All Stars Battle, in onda questa sera - venerdì 17 gennaio - dalle 21.10 su Real Time (DTT, 31) con la conduzione di Flavio Montrucchio. Il suo arrivo sotto al tendone del baking show più longevo di Discovery è stata una boccata di aria fresca, vista la capacità di gestire la gara con precisione e dolcezza, senza manierismi, ma con sincera empatia.

Con l'uscita di scena di Clelia d'Onofrio per motivi di salute e la ridistribuzione dei concorrenti tra le squadre di Damiano Carrara ed Ernst Knam, si arriva alle prove decisive per stabilire chi sarà il migliore di questa prima edizione della sfida tra ex concorrenti delle (prime) sette stagioni di Bake Off Italia. E con l'ultima puntata di Bake Off Italia - All Stars Battle si chiude anche il lungo ciclo stagionale di Bake Off, iniziato alla fine di agosto con la prima puntata della settima stagione del main format. Il venerdì di Real Time resta però dolce, visto che dalla prossima settimana tocca alla nuova stagione di Cake Star, con due volti della famiglia Bake Off, ovvero Damiano Carrara e Katia Follesa. Ma questa è un'altra storia.



Bake Off Italia - All Stars Battle, anticipazioni finalissima

Per l'ultima puntata, i concorrenti reduci dovranno affrontare tre nuove prove. Si parte con la Prova Rush, si prosegue con la prova Show e si chiude con la prova Extreme. Solo uno potrà essere eletto il Migliore degli Ex. E per la finale c'è una squadra di giudici d'eccezione composta da Bake Off Italia - All Stars Battle, presto alla guida della nuova edizione di Camionisti in trattoria. Con loro anche un gruppo di affamati alpini.

La serata si fa interessante...

In gara sono rimasti:

per la SQUADRA ROSA [Knam1]

Patrizia Ave (terza edizione)

Francesca Tiranti (quarta edizione)

Antonio Crispino (seconda edizione)

Antonino Orfanò (settima edizione)

Malindi Donvito (quinta edizione) - Già con Clelia

per la SQUADRA GIALLA [Carrara2]

Rosalind Carlo (quinta edizione)

Jolanta Noto (sesta edizione)

Giustina Dibello (quinta edizione)

Riccardo Pagni (settima edizione)

Tony Anania (quinta edizione) - Già con Clelia



Bake Off Italia - All Stars Battle, come seguirla in diretta tv e in live streaming

Le tre puntate di Bake Off Italia -All Stars Battle sono andate in onda per tre venerdì, dal 3 gennaio, dalle 21.10 su Real Time (DTT, 31) e in live streaming sul sito DPlay, dove poi sono disponibili on demand.

Gli hashtag sono #BakeOffItalia e #AllStarsBattle.