Come una madre, Vanessa Incontrada e l'intervista interrotta (VIDEO)

Di Massimo Galanto giovedì 16 gennaio 2020

Guarda la video intervista (interrotta) alla protagonista della serie di Rai1 al via domenica 2 febbraio

Poco prima dell'inizio della conferenza stampa di presentazione di Come una madre, la serie tv in onda su Rai1 per 3 serate a partire da domenica 2 febbraio, abbiamo raccolto le dichiarazioni della protagonista Vanessa Incontrada. Come si evince dal video che pubblichiamo in apertura di post, non è stato possibile da parte di Blogo rivolgere domande all'attrice. Per farlo abbiamo dovuto attendere la conferenza stampa, ma in questa occasione, quando abbiamo chiesto un commento sulla sua assenza dal Festival di Sanremo 2020 targato Amadeus, la stessa Incontrada ha risposto che "non è la sede adatta per parlarne".

Per quanto riguarda la serie coprodotta da 11 marzo film in collaborazione con Rai Fiction e nel cui cast figurano anche Sebastiano Somma, Giuseppe Zeno, Crystal Deglaudi, Tancredi Testa, Katia Ricciarelli, Ivan Franek, Simone Montedoro, Marco Cocci, Eleonora Giovanardi, Ninni Bruschetta, Luigi Diberti e Fabrizio Contri, la Incontrada, che veste i panni di Angela, ha detto:

Mi sono affidata tanta alla sceneggiatura, ma soprattutto al rapporto che ho con Andrea Porporati. Lo conosco, so come lavora, mi faccio guidare da lui, a maggiore ragione qui dove non è solo regista, ma anche sceneggiatore. Sa perfettamente chi è Angela e cosa vuole da Angela. Io ho portato la mia esperienza degli altri film e il mio bagaglio di vita. Angela mi somiglia? In tutti i personaggi che interpreto c'è qualcosa di me. Certo, quando ho fatto la pornostar non ero molto Vanessa...

In apertura di post il video integrale dell'intervista.