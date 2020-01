Joe Bastianich a Blogo: "Con Italia's Got Talent entro in un altro mondo. Amici Celebrities? Esperienza da non ripetere"

Di Giulio Pasqui giovedì 16 gennaio 2020

Joe Bastianich diviso tra Italia's Got Talent, Amici Celebrities e Masterchef. Intervista.

Joe Bastianich sarà un giudice cattivo? Macché, scordatevi la durezza e i patti lanciati nelle cucina di Masterchef. Ora Bastianich è pronto a emozionarsi e (addirittura) commuoversi per colpa delle esibizioni di Italia's Got Talent, dove ha debuttato come giudice al posto di Claudio Bisio. "Con Got Talent entro in un altro mondo, quelle delle emozioni. Essendo un cantante e musicista esco dal mondo tecnico della cucina ed entro in un mondo diverso, appunto. Vedrete un giudice meno tecnico e più appoggiato sui sentimenti", ha dichiarato Joe. "Qui ci sono la musica, il ballo, lo spettacolo. Ma la musica mi appartiene sempre e fa sempre parte della mia vita".

Extra IGT, abbiamo chiesto a Joe un parere dell'esperienza ad Amici Celebriets. "Mi sono messo in gioco a essere giudicato. E' stata un'esperienza molto forte e molto interessante, sicuramente da non ripetere. Perché? La battuta è quella, chiuda, andiamo avanti". E su Masterchef chiude con un'altra battuta: "Non guardo quei programmi".