Sono le venti: su Nove la nuova striscia quotidiana d'informazione di Peter Gomez

Di Sebastiano Cascone giovedì 16 gennaio 2020

Peter Gomez conduce Sono Le Venti su Nove

Lunedì 20 gennaio alle ore 20 debutta sul canale Nove di Discovery Italia il nuovo programma che porta per titolo “Sono le venti”, prodotto da Loft Produzioni.

Il format, una striscia quotidiana di informazione, sarà condotto da Peter Gomez con la direzione artistica di Duccio Forzano, regista e autore televisivo di molti titoli di successo che ha lavorato con i grandi della Tv, da Fiorello a Fabio Fazio, e ha firmato la regia di eventi televisivi come il Festival di Sanremo.

Il direttore de ilfattoquotidiano.it, in questa nuova avventura televisiva, si avvarrà della collaborazione di Marco Posani, autore di molti programmi Rai e Mediaset come Quelli che il calcio, Vieni via con me, Che tempo che fa ma anche Zelig, Vicini di casa e Drive In e di Luca Sommi, autore e conduttore con Andrea Scanzi di Accordi&Disaccordi sul Nove e che ha firmato diverse trasmissioni televisive, tra queste: Sgarbi quotidiani, Servizio Pubblico e Italia di Michele Santoro, Fuori Onda, In Onda, La Confessione sempre sul Nove.

Il programma punta sulle notizie della giornata da approfondire attraverso l’intervento dei protagonisti o di alcuni opinionisti e si avvale di una squadra di giovani video-giornalisti. Ampi i temi trattati, vanno dalla cronaca alla politica italiana e internazionale, dal costume allo spettacolo. Sarà presente anche il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli per parlarci dei temi ambientali sempre più importanti per il nostro futuro.

La regia è di Valentina De Renzis. Lo studio firmato da Dario Cavaletti e illuminato dalle luci di Angelo Rossetti, dove campeggiano totem digitali sui quali scorrono notizie e immagini mentre, dalla scrivania interattiva, Peter Gomez lancerà i temi di giornata.

I telespettatori potranno inviare le domande direttamente in redazione e in formato video (rigorosamente verticale) alla mail redazione.sonole20@gmail.com e Gomez risponderà durante la puntata.

Si può interagire anche attraverso i social ufficiali della trasmissione: Facebook (@sonole20), Twitter (@sonoleventi) e Instagram (@sonoleventi).

“Sono le venti” è un programma scritto da Peter Gomez con la collaborazione di Marco Posani e Luca Sommi e prodotto da Loft Produzioni. Duccio Forzano è il direttore artistico e David Perluigi è direttore esecutivo di Loft Produzioni. Valentina De Renzis firma la regia. Il direttore della fotografia è Angelo Rossetti e le scene sono di Dario Cavaletti.