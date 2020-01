Coppa Italia, ottavi di finale: Parma-Roma in diretta su Rai2

Di Massimo Galanto giovedì 16 gennaio 2020

Calcio di inizio alle ore 21.15, telecronaca di Luca De Capitani e Mario Somma

Stasera, giovedì 16 gennaio 2020, si concludono gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campo allo stadio Tardini Parma-Roma, con calcio di inizio alle ore 21.15. La gara sarà trasmessa in diretta da Rai2, con telecronaca di Luca De Capitani e commento tecnico di Mario Somma. A bordocampo per le interviste Amedeo Goria e Stefano Pirozzi.

Studio pre e post partita condotto da Franco Lauro, con l'ex calciatore Guglielmo Stendardo, l'ex arbitro Tiziano Pieri e il giornalista di Rai Sport Marco Civoli.

In campionato il Parma è reduce dal successo nel monday night match per 2-0 contro il Lecce e in classifica è con 28 punti, a una sola lunghezza dalla zona Europa; i ducali sono arrivati fin qui dopo aver eliminato il Frosinone. I giallorossi, invece, vengono dalla sconfitta interna contro la Juventus e sono quinti a quota a 35, a pari merito con l’Atalanta ed entrano ora nella competizione della Coppa Italia.

La vincente tra Parma e Roma sfiderà nei quarti di finale la Juventus mercoledì prossimo, 22 gennaio. Martedì 21 sarà, invece, il turno di Napoli-Lazio. Martedì 28 in campo Torino-Milan, mentre la sera successiva chiuderà Inter-Fiorentina sempre con calcio di inizio alle ore 20:45.