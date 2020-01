Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 17 gennaio 2020

Di Giorgia Iovane venerdì 17 gennaio 2020

Guida tv di venerdì 17 gennaio 2020: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 seconda puntata de Il Cantante Mascherato, con Milly Carlucci.



Seconda delle quattro puntate per il nuovo programma condotto da Milly Carlucci, che vede in giuria Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna e Guillermo Mariotto. In gara otto maschere (il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l'Angelo, l'Unicorno, il Barboncino e il Pavone): al termine di ogni puntata chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dalla gara e deve togliersi la maschera. Scoperta Orietta Berti (Unicorno), a chi toccherà stasera?

Su Rai 2 due puntate di NCIS - Los Angeles. Alle 22.55 una puntata di The Resident (S01E02). Alle 23.45 il film Criminal (USA, 2006) di Ariel Vromen, con Kevin Costner, Tommy Lee Jones. Ma vediamo la prima serata.



Insieme per forza (S11E03) -L'ammiraglio Kilbride chiede a Callen e a Sam di scortarlo in un'operazione misteriosa. Lo scopo è recuperare un ostaggio. Contagio (S11E04) - La squadra dell'NCIS si ritrova a dover risolvere il mistero che riguarda la morte del Sottotenente Grant della Marina Militare.

Su Rai 3 il film Aspirante vedovo (Ita, 2018) di Massimo Venier con Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto. Alle 23.00 La Grande Storia. Ma veniamo al prime time.



Alberto Nardi ha collezionato una bella serie di fallimenti: l'unico grande, vero, colpo della sua vita è stato sposare Luciana Almiraghi, una delle donne più ricche e potenti del Paese che però decide di mollarlo. Ma la fortuna lo aiuta: la moglie rimane vittima di un incidente aereo.

Su Canale 5 quarta puntata di Grande Fratello Vip 4.



Secondo doppio appuntamento settimanale per il GF Vip, con Alfonso Signorini alla conduzione e Pupo con Wanda Nara al commento.

Su Italia 1 il film Io sono vendetta (USA, 2016) di Chuck Russell con John Travolta, Christopher Meloni. Alle 23.10 il film D-Tox (USA, 2001) di Jim Gillespie con Sylvester Stallone, Kris Kristofferson. Ma veniamo al prime time.



Stanley è un ingegnere che assiste impotente all'omicidio di sua moglie Vivian in un parcheggio. Dopo questa tragedia il desiderio di vendetta lo perseguita ed il pensiero della moglie che muore tra le sue braccia lo ossessiona. Il Detective Gibson e altri poliziotti corrotti sembrano incapaci di portare avanti le indagini ma Stanley ha bisogno di risposte e decide di prendere le redini della situazione.

Su Rete 4 torna Quarto Grado.



Nuovo appuntamento con la cronaca nera raccontata da Quarto Grado.

Su La7 torna Propaganda Live.



Seconda puntata del 2020 di Propaganda Live, di e con Diego 'Zoro' Bianchi, Marco 'Makkox' Dambrosio, Marco Da Milano e la Propaganda Orchestra.

Su Tv8 una puntata di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti. Alle 22.30 la replica della prima puntata di Italia's Got Talent 2020. Ma veniamo al prime time.



La sfida riparte da Hong Kong, territorio autonomo nel Sudest della Cina.

Su Nove appuntamento con I migliori Fratelli di Crozza. Alle 22.45 La Confessione. Ma veniamo al prime time.



Il meglio della satira della sesta stagione dell'one man show di Maurizio Crozza.

Su Real Time terza e ultima puntata di Bake Off Italia - All stars Battle. Alle 22.40 una puntata in replica de Il Castello delle Cerimonie e a seguire una puntata di Vite al limite e poi. Ma veniamo al prime time.



I migliori pasticceri amatoriali delle scorse stagioni passate si sfidano per eleggere il Migliore dei Migliori. Conduce Flavio Montrucchio.

Su Rai 5 nuova puntata di Art Night. Alle 22.15 il doc Civilizations, l'arte nel tempo. Alle 23.15 Save the date. Alle 23.45 Terza Pagina. Ma veniamo al prime time.



Uno storico documentario in bianco e nero in cui lo scultore Henry Moore si racconta in prima persona: vicino alle sue sculture, nella sua casa, nel suo studio. È il prezioso documentario tratto dalle Teche Rai che apre la puntata del programma di Rai Cultura.

Su La 5 alle 21.20 il film tv Inga Lindstrom - La speranza in un amore (Ger, 2013) di Ulli Baumann con Maike Moeller Bornstein, Gedeon Burkhard. In seconda serata Uomini e donne. Ma vediamo il prime time.



Pernilla Palme, ex giornalista politica, è la direttrice della rivista "Vita in campagna" che naviga in cattive acque. Il padre di Pernilla, editore e finanziatore della rivista, decide di affiancare alla figlia Jasper Svensson, un consulente aziendale.