MasterChef Italia 2020, anticipazioni puntata 16 gennaio: Esterna da Esposito

Di Giorgia Iovane giovedì 16 gennaio 2020

MasterChef Italia nella quinta puntata gioca con i frigo dei giudici, va a trovare Gennaro Esposito e ospita Lino Scarallo.

MasterChef Italia 2020, quinto doppio appuntamento con la nona stagione.

La quinta doppia puntata di MasterChef Italia 9 riserva due ospiti di prestigio per i concorrenti e per i telespettatori che si ritroveranno questa sera - giovedì 16 gennaio - alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV.

Sono ormai rimasti in 16 nella MasterClass 2020 dopo l'uscita di Alexandro, Maria Assunta, Nunzia e Rossella. In gara ci sono Andrea, Annamaria, Antonio, Davide, Domenico, Fabio, Francesca, Giada, Gianna, Giulia, Luciano, Maria Teresa, Marisa, Milenys, Nicolò, Vincenzo e devono prepararsi a un'altra doppia eliminazione, la prima dopo l'Invention Test e la seconda alla fine del Pressure Test.

La prima delle puntate di questa sera (la nona) si apre come vuole la tradizione con la Mystery Box, che vedrà i concorrenti alle prese con 10 ingredienti dalle dimensioni minime ma dal sapore esplosivo. Il migliore della prova avrà un vantaggio per l'Invention Test, di cui saranno protagonisti i 'frigoriferi di casa' dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, con alcuni degli ingredienti più caratteristici della loro cucina. Il peggiore dovrà lasciare la MasterClass, il migliore sarà capitano di una delle brigate dell'Esterna.

Nella seconda delle due puntate trasmesse ci si trasferisce tutti (magari) a Vico Equense per l'Esterna. Si va a trovare chef Gennaro Esposito in occasione della sua Festa a Vico, tre giorni di eventi gourmet con chef stellati di tutto il mondo che rendono ancora più golosa la perla della Costiera Sorrentina. Per i concorrenti una sfida a base di street food giudicata da unaclientela numerosa e molto esigente. La brigata vincitrice passa al prossimo turno, la sconfitta dovrà affrontare il Pressure Test con la partecipazione dello chef stellato Lino Scarallo che porterà nella cucina di MasterChef alcune delle sue creazioni, giusto per mettere ancora un po' più in crisi chi rischia l'eliminazione. E il peggiore della prova sarà il secondo eliminato della serata.



MasterChef Italia 2020, come seguirlo in diretta e in live streaming

va in onda ogni giovedì dalle 21.15 con una doppia puntata: il programma è visibile su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, in streaming su NOW TV e on demand su Sky Go. Inoltre dal lunedì al venerdì alle ore 19.50 (sempre su Sky Uno) va in onda la striscia quotidiana MasterChef Magazine.

MCI è basato su un format creato da Franc Roddam distribuito da Endemol Shine IP BV in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam. MasterChef Italia è prodotto da Endemol Shine Italy per Sky Uno ed è scritto da Paola Papa e da Federico Azzola, Ilaria Barosi, Sergio Carfora, Luca Colocucci, Claudia Colombo, Davide D’Addato, Emiliano Ereddia, Anna Ferrajoli, Sonia Soldera, Francesco Stefanucci, Alessandra Tomaselli, Maria Chiara Salvi, Federica Villani, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Progetto luci Ivan Pierri, direttore della fotografia Massimiliano Fusco, scenografie Francesco Mari con la regia di Umberto Spinazzola.



