Ex on the beach Italia 2020: i sette single della seconda edizione

Di Mr. Odo mercoledì 15 gennaio 2020

Ex on the beach 2020: ecco tutti i single che parteciperanno al dating show di Mtv condotto da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Ex on the beach Italia 2020: sono stati rivelati sulle pagine ufficiali di MTV i sette single della seconda edizione che, partiti per la Thailandia per godersi una vacanza fantastica, si sono ritrovati a fare i conti con i propri ex.

Nel dating show condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser faremo la conoscenza di Daniele Tosto, Denise Rossi, Fabiana Barra, Klea Marku, Lucrezia Borlini, Matteo Diamante e Sasha Donatelli.

Daniele Tosto è un performer milanese di 22 anni, che arriva da Milano e ha un problema con le donne: lo vogliono tutte. Ovviamente lui è pronto ad accontentarle.

Denise Rossi ha 22 anni e viene dalla provincia di Grosseto. Secondo lei Madre Natura l'ha dotata di un fisico perfetto... promette di lasciare alle altre ragazze i suoi scarti.

Fabiana Barra ha 21 anni e arriva da Vicenza. Si definisce viziata e capricciosa... e dà al sesso un ruolo molto importante nella sua vita. Ha partecipato due volte a Uomini e donne come corteggiatrice.

Klea Marku è una parrucchiera di 24 anni, arriva da Roma e si definisce esplosiva. In fatto di uomini, le piacciono quelli un po' rudi. Odia le gatte morte. Ha recitato nel film Fiore di Claudio Giovannesi.

Lucrezia Borlini ha 23 anni, arriva da Milano e in ogni cosa che fa non ha limiti. E' pronta a conquistare uomini e, se capita, anche qualche donna.

Matteo Diamante è un trentenne vocalist proveniente da Genova. Sostiene di aver avuto tra 300 e 400 donne. Ha partecipato a Uomini e donne e Take me out.

Sasha Donatelli è un modello di ventisette anni con passate esperienze televisive: ha partecipato a Uomini e donne; ha recitato in E' arrivata la felicità 2; sfila a Detto Fatto. Ama cantare e sedurre le donne fissando l'occhio sinistro.

Ex on the beach Italia 2 andrà in onda dal 22 gennaio su MTV.