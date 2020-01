Bianca Guaccero lascia la Rai per passare a Sky?

Di Fabio Morasca mercoledì 15 gennaio 2020

L'indiscrezione riguardante il futuro professionale di Bianca Guaccero pubblicata da Chi.

Dopo solo due edizioni, Bianca Guaccero potrebbe lasciare la conduzione di Detto Fatto, il tutorial show in onda su Rai 2 nel primo pomeriggio. Come ricordiamo, infatti, l'attrice e conduttrice pugliese prese il posto di Caterina Balivo, passata su Rai 1 alla conduzione di Vieni da me, nel settembre 2018.

Stando ad un'indiscrezione pubblicata sul settimanale Chi, infatti, Bianca Guaccero avrebbe deciso di lasciare la Rai ed avrebbe già siglato, in gran segreto, un accordo che la legherebbe a Sky. Per quanto riguarda il prossimo progetto televisivo dell'attrice che, oggi, mercoledì 15 gennaio 2020, festeggia il suo 39esimo compleanno, si tratterà di un format completamente nuovo che andrà in onda nella fascia mattutina. Non ci sono ulteriori indiscrezioni riguardanti il canale Sky dove il programma verrà trasmesso.

L'avventura di Bianca Guaccero a Detto Fatto era partita bene, con l'attrice pugliese che non aveva fatto rimpiangere la Balivo.

Il 2019, invece, si è rivelato un anno complicato per il programma di Rai 2. Carlo Freccero, nella sua famosa conferenza-show tenutasi all'inizio del suo nuovo mandato come direttore, circa un anno fa, fu sibillino circa un'eventuale chiusura del programma: "Bisogna fare dei calcoli. Detto Fatto poteva andare su Rai1, Guardì anche. Sono programmi da Rai1. Sono fatti bene, ma sono da Rai 1".

All'inizio di questa stagione televisiva, Detto Fatto è stato, più volte, "vittima" dello stravolgimento di orari riguardanti il palinsesto pomeridiano di Rai 2: dopo essere stato posticipato alle ore 14:50 e, successivamente, alle ore 14:30, il programma è tornato al suo orario originario, le 14.

Recentemente, si era parlato anche di presunti dissidi tra la Guaccero e Guillermo Mariotto: quest'ultimo, intervistato da noi di TvBlog in occasione della conferenza de Il Cantante Mascherato, è stato un po' elusivo circa l'argomento.

Gli ascolti di Detto Fatto, in questi primi giorni di 2020, si stanno attestando intorno al 5% di share come media.

L'avventura di Bianca Guaccero a Detto Fatto è arrivata al capolinea?