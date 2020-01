Sanremo 2020, Al Pacino o Tom Hanks per completare il cast dei super-ospiti

Di Fabio Morasca mercoledì 15 gennaio 2020

L'indiscrezione de La Stampa riguardo il divo hollywoodiano Premio Oscar che prenderà parte a Sanremo come super-ospite.

Rispetto al Festival "sovranista" dell'anno scorso, il numero degli ospiti internazionali, che calcheranno il palco del Teatro Ariston in occasione della settantesima edizione del Festival di Sanremo, sarà decisamente maggiore (ma ci voleva poco...).

Per quanto riguarda gli ospiti musicali, infatti, ci sarà Mika, ormai artista "di casa" reduce dall'ultima scoppiettante ospitata a X Factor, il talent show che l'ha lanciato "televisivamente" nel nostro paese, il cantautore scozzese di origini italiane Lewis Capaldi e il bel colpo Dua Lipa, popstar britannica di origini albanesi e kosovare, tra le artiste pop più "streammate" negli ultimi anni.

Per quanto concerne le numerosi co-conduttrici, invece, il colpaccio è sicuramente Georgina Rodriguez, diventata, negli ultimi anni, la WAG per eccellenza, compagna di Cristiano Ronaldo, il campione portoghese in forza alla Juventus da due stagioni, ma c'è molta curiosità anche attorno alla conduttrice albanese Alketa Vejsiu.

E poi ci sono i nomi di casa nostra molto famosi a livello internazionale: il premio Oscar Roberto Benigni, Monica Bellucci, Tiziano Ferro, Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, e, probabilmente, poiché la sua presenza non è stata ancora confermata, Zucchero.

Come confermato anche durante la conferenza stampa svoltasi ieri al Teatro del Casinò di Sanremo, per quanto riguarda gli altri ospiti italiani, ci saranno anche Fiorello, il cast del film Pop Corn (Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Donatella Finocchiaro), il cast del film Gli anni più belli (Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone), Massimo Ranieri, Salmo e Johnny Dorelli.

Tornando ai super-ospiti, stando a quanto pubblicato da La Stampa, mancherebbe solo un nome per completare la lista e il prescelto dovrebbe essere un divo hollywoodiano premio Oscar. In conferenza, a riguardo, Amadeus non si è sbilanciato più di tanto, ieri.

I papabili sono Al Pacino, premio Oscar nel 1993 per Scent of a Woman - Profumo di donna, e Tom Hanks, doppio premio Oscar nel 1994 e nel 1995 per Philadelphia e per Forrest Gump.

I due attori, durante il periodo "sanremese", si troveranno in Europa poiché prenderanno parte, il prossimo 2 febbraio, all'edizione 2020 dei premi Bafta (gli Oscar britannici) che si terrà a Londra.

Uno dei due, quindi, potrebbe presto firmare il contratto per prendere parte come ospite al Festival di Sanremo.