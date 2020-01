Fuori dal coro, Giordano processa le influencer e Taylor Mega si infuria

Di Massimo Falcioni mercoledì 15 gennaio 2020

A Fuori dal coro Mario Giordano mette a confronto una giovane contadina con il mondo delle influencer. Taylor Mega in collegamento parla poco e si arrabbia. Per i fuori onda servirebbe lo zampino di Striscia

Mario Giordano “processa” Taylor Mega e l’ex concorrente dell’Isola dei famosi si infuria. A Fuori dal coro va in scena la più prevedibile delle contrapposizioni, con Mario Giordano che mette a confronto la contadina Jessica e l'universo delle influencer.

Da una parte c'è la ragazza che lavora duramente per racimolare appena mille euro al mese, dall’altra Asia Gianese, che mille euro li incassa grazie alla pubblicazione di una semplice foto. Insomma, guadagni "sudati" contro soldi “facili”, messi addirittura al televoto. Risultato? Ovviamente trionfo a mani basse di Jessica.

Taylor Mega, non presente fisicamente in studio, però non ci sta e contesta l’atteggiamento di Giordano che le concede la parola per pochissimi minuti.

“Psicologicamente il lavoro dell’influencer è più stressante – afferma la ragazza - se fosse così facile, lo farebbero tutti”. Il conduttore insorge, cambia argomento, lancia altri servizi, scatenando le ire di Taylor Mega che, privata dell’audio, si lamenta platealmente con i tecnici presenti nella stanza.

Un episodio che avrà certamente regalato un fuori onda più divertente della performance in diretta. Chissà se Striscia la notizia, che già scovò le immagini del celebre spritz a Non è la D’Urso, riuscirà a regalare il bis al pubblico.