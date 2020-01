Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 15 gennaio 2020

Di Giorgia Iovane mercoledì 15 gennaio 2020

Guida tv di mercoledì 15 gennaio 2020: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 Juventus - Udinese. In seconda serata Porta a Porta. Ma veniamo al prime time.



Ottavi di finale di Coppa Italia in diretta dallo Juventus Stadium di Torino: telecronaca di Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro, interviste a bordo campo sono di Aurelio Capaldi e Alessandro Antinelli

Su Rai 2 la seconda puntata de L'Amica Geniale, in replica. Alle 23.30 la seconda puntata di Improvviserai, con Ale & Franz. Doppio match di Coppa Italia nel pomeriggio: alle 15 Fiorentina - Atalanta (telecronaca di Marco Lollobrigida), alle 18 Milan - Spal (telecronaca di Federico Calcagno). Ma vediamo la prima serata.



Napoli, anni 50: Elena e Lila, due bambine molto diverse tra loro, giocando si avvicinano e imparano a conoscersi. Ed è proprio in un pomeriggio di gioco, che nasce un'amicizia destinata a durare tutta la vita.

Su Rai 3 appuntamento con Chi l'ha visto?. A seguire Tg3 Notte. Ma veniamo al prime time.



Tra i casi trattati da Federica Sciarelli la scomparsa di Samira, il cui marito è stato arrestato, e il caso della ex miss Annamaria Sorrentino, caduta dal balcone del palazzo dove era in vacanza con il marito e altri amici.

Su Canale 5 seconda puntata del Grande Fratello Vip 4.



Debutto alla conduzione per Alfonso Signorini, affiancato da Wanda Nara e Pupo in veste di opinionisti. E si affronta il caso della squalifica di Salvo Veneziano.

Su Italia 1 il film Transformers 4 - L'era dell'estinzione (USA, 2014) di Michael Bay con Mark Wahlberg, Stanley Tucci. Alle 00.30 il film Blade (USA, 1998) di Stephen Norrington con Wesley Snipes. Ma veniamo al prime time.



Un'antica e terribile minaccia Transformer mira a distruggere la Terra e la razza umana. A contrastarla saranno i leggendari autobot guidati da Optimus Prime che tornano a lottare fianco a fianco degli uomini, aiutati anche dai mastodontici e imponenti Dinobot guidati dal t-rex Lockdown.

Su Rete 4 il film Inside Man (USA, 2006) di Spike Lee con Denzel Washington, Willem Dafoe, Jodie Foster. Alle 23.55 il film Regole d'onore (USA, 2000) di William Friedkin con Ben Kingsley, Samuel L. Jackson. Ma veniamo al prime time.



Un gruppo di cinque rapinatori entra in una filiale della banca Manhattan Trust, a New York. Dipendenti e clienti della banca vengono tenuti in ostaggio e fatti vestire con delle tute identiche a quelle dei rapinatori.

Su La7 in prima serata il doc Our Godfather. Alle 23.15 il doc El Chapo, il boss dei narcos. Ma veniamo al prime time.



Il doc è incentrato sulla figura di Tommaso Buscetta, il primo boss mafioso italiano che con le sue rivelazioni ha contribuito a condannare più di 400 mafiosi. Il film racconta, per la prima volta, la storia di Buscetta con accesso esclusivo alla sua famiglia, che sta rompendo il silenzio dopo 30 anni di clandestinità.

Su Tv8 prima puntata di Italia's Got Talent. Alle 23.45 il film Charlie viene prima di tuo marito (USA, 2007) di Mark Helfrich con Connor Price, Jessica Alba. Ma veniamo al prime time.



In giuria Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e la new entry Joe Bastianich. Previste sette puntate di Audizioni e una finale live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionat dalla giuria e dal pubblico, che avrà il potere del quinto giudice.

Su Nove il film Sette giorni, sette notti (USA, 1998) di Ivan Reitman con Harrison Ford, Anne Heche.



Robin Monroe, ambiziosa giornalista newyorkese in carriera, è in vacanza alle Hawaii col fidanzato quando una telefonata di lavoro la costringe a ripartire verso New York, ma non ci sono voli. L'unica sua speranza è Quinn Harris, un pilota del posto che odia i turisti.

Su Real Time serata con Vite al limite. Dalle 23.05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli. Ma veniamo al prime time.





Lacey pesa circa 300 chili. Ora ha attorno a sé i suoi genitori divorziati e deve trovare un modo per cambiare le sue abitudini, evitando di mangiare ogni ora.



Su Rai 5 in prima serata Darcey Bussell in cerca di.... Alle 22.15 il doc Serge Lifar, a passi di danza verso il futuro. Alle 23.10 Pink Floyd: Behind the Wall. Ma veniamo al prime time.



L'étoile del Royal Ballet di Londra Darcey Bussell si mette sulle tracce di tre icone che hanno ispirato e influenzato la sua arte: Fred Astaire, Audrey Hepburn e Margot Fonteyn. Il primo appuntamento è proprio su Astaire.

Su La 5 il film La custode di mia sorella (USA, 2009) di Nick Cassavetes con Joan Cusack, Alec Baldwin, Cameron Diaz. Alle 23.15 Uomini e donne in replica. Ma vediamo il prime time.