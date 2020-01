Station 19, su Canale 5 arriva la seconda stagione

Di Paolo Sutera martedì 14 gennaio 2020

Su Canale 5 arriva la seconda stagione di Station 19, lo spin-off di Grey's anatomy che segue le vicende dei vigili del fuoco di una caserma di Seattle

Come è finito l'intervento della Caserma 19 nell'esplosione al grattacielo? Lo scopriremo nella prima puntata della seconda stagione di Station 19, lo spin-off di Grey's anatomy che torna su Canale 5 a partire da questa sera, 14 gennaio 2019, a mezzanotte (confermandosi così nella collocazione da seconda e terza serata).

Nuove dinamiche ed un nuovo Capitano

Il primo episodio, infatti, riprende dal finale della prima stagione: le operazioni di spegnimento dell'incendio nel grattacielo in cui i protagonisti sono stati chiamati ad intervenire. A partire da Andy (Jaina Lee Ortiz), che disobbedisce agli ordini di Ripley (Brett Tucker), così come fa Dean (Okieriete Onaodowan): entrambi tornano nel grattacielo per cercare di salvare altre persone.

Inevitabili, però, le conseguenze, anche per Ben (Jason Winston George), con la Bailey (Chandra Wilson) sempre più preoccupata nel sapere che il marito, ogni volta che va al lavoro, potrebbe trovarsi di fronte a situazioni letali. Il gruppo, però, non ha tempo di riposare che deve conoscere il nuovo Capitano, Robert Sullivan (Boris Kodjoe), che non mancherà di creare qualche tensione con i suoi nuovi colleghi.

Nel mezzo, tanti interventi, tra i più spettacolari ed i più curiosi, che serviranno a rimarcare o far evolvere i rapporti tra i componenti della squadra, tra tensioni, amicizie ed amori che non mancheranno di riservare colpi di scena e momenti strappalacrime.

Si rafforza il legame con Grey's Anatomy

Anche questa stagione di Station 19 vede i protagonisti interagire con i personaggi della serie madre. Il Grey Sloan diventa una location che spesso compare negli episodi, rendendo così l'universo di Shondaland ancora più espanso ed unico.

Non è un caso che durante la seconda stagione saranno due i crossover con il medical drama: nel secondo episodio, "Sotto la superficie", dove i protagonisti saranno alla ricerca di un bambino fuggito dall'ospedale, ed il quindicesimo, "Sempre pronti", che segnerà un colpo di scena legato ad un personaggio.

Due mondi che si legano in vista della terza stagione di Station 19, già confermata dalla Abc e che sancirà il definitivo collegamento con Grey's anatomy, di cui condividerà alcuni dei personaggi e delle storie raccontate.

Station 19, streaming

E' possibile vedere la seconda stagione di Station 19 in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull'app per smart tv, tablet e smartphone.