La Pupa e il Secchione e viceversa diretta seconda puntata 14 gennaio 2020: anticipazioni

Di Sebastiano Cascone martedì 14 gennaio 2020

La seconda puntata de La Pupa e Il Secchione e viceversa su Italia 1

“La Pupa e il Secchione e Viceversa”, versione completamente rinnovata del programma cult prodotto da EndemolShine Italy, condotto da Paolo Ruffini, torna, stasera, martedì 14 gennaio 2020. Al conduttore il compito di raccontare l’incontro-scontro tra i pianeti completamente opposti, che hanno come rappresentanti non solo pupe e secchioni, ma anche pupi e secchione. Al suo fianco, la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani.

La pupa e il secchione e viceversa, seconda puntata, ospiti

Gli ospiti della seconda puntata de 'La pupa e il secchione e viceversa' sono Giorgio Mastrota, Michele Mirabella e Alessandra Mussolini.

La puntata si aprirà con “Il Ripensamento”: ci saranno dei cambi nella composizione delle coppie in gioco che causeranno tensioni, litigi e anche qualche lacrima.

Tra le prove in programma: la “Prova Materassi”, in cui i concorrenti dovranno improvvisarsi venditori di materassi in una televendita e verranno giudicati da Giorgio Mastrota; la “Prova Anatomia”, che avrà come giudice Michele Mirabella; la “Prova Burlesque”, che vedrà pupe e pupi - con l’aiuto dell’attrice e ballerina Aurora Staltieri - impegnati a insegnare il burlesque a secchione e secchioni, protagonisti poi di un’esibizione in un circolo per anziani, giudici per l’occasione. Infine, la prova del “Bagno di cultura”, valutata da Alessandra Mussolini.



