Coppa Italia, partite oggi in diretta su Rai2 e Rai1

Di Massimo Galanto martedì 14 gennaio 2020

Dopo la qualificazione del Torino ai quarti di finale di Coppa Italia della scorsa settimana contro il Genoa, oggi, martedì 14 gennaio, sono in programma tre nuove partite, trasmesse in diretta sulle reti Rai.

Si comincia su Rai2 alle 15.00. dallo stadio San Paolo con Napoli-Perugia. Per gli azzurri di Gattuso l'occasione di tornare al successo dopo il complicato inizio di anno, per la squadra umbra, invece, arrivata agli ottavi dopo aver superato nei turni precedenti Triestina, Brescia e Sassuolo, niente da perdere. Telecronaca di Ezio Capuano, con interviste a bordo campo di Fabrizio Tumbarello e Fabrizio Cappella.

A seguire, sempre su Rai2, alle 18.00, la sfida inedita tra Lazio e Cremonese, che nei turni precedenti ha superato Virtus Francavilla, Verona ed Empoli. I biancocelesti di Simone Inzaghi dovrebbero affidarsi in avanti ancora una volta a Immobile, autore fin qui di una stagione formidabile. Telecronaca di Gianni Bezzi. Interviste a bordo campo di Lucio Michieli e Gianluigi Zamponi.

Infine, alle 20.30, su Rai1 va in scena in diretta dallo stadio Meazza il duello tra Inter e Cagliari. I nerazzurri affrontano la sfida che, sulla carta, appare la più equilibrata, con i sardi ben messi in campionato, anche se reduci da ben quattro sconfitte consecutive. Telecronaca di Alberto Rimedio e Manuel Pasqual. Interviste a bordo campo di Stefano Villa e Francesco Rocchi.

Studio pre e post partite condotto da Franco Lauro con Guglielmo Stendardo, Tiziano Pieri e Gianni Cerqueti.