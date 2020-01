CR4 - La repubblica delle donne rinviato a mercoledì 22 gennaio, Chiambretti ironizza su Instagram (VIDEO)

Di Marco Salaris lunedì 13 gennaio 2020

Piero Chiambretti gioca sul mancato ritorno in onda del suo programma che viene rinviato di un'altra settimana.

Tutto era pronto per la ripartenza di CR4 - La repubblica delle donne. Dopo la pausa natalizia però il programma condotto da Piero Chiambretti su Rete 4 ha dovuto fare i conti con il palinsesto ballerino di Canale 5 che settimana scorsa ha inserito il ritorno di Grande Fratello VIP proprio il mercoledì sera, giorno della messa in onda di CR4. Per favorire il seguito del reality show e tendere la mano ad Alfonso Signorini, amico di Piero Chiambretti, la trasmissione non è andata in onda dando però l'appuntamento al 15 gennaio.

Peccato che il terzo appuntamento di Grande Fratello VIP, inizialmente previsto per stasera lunedì 13 gennaio 2020, sia stato spostato a mercoledì bloccando nuovamente la messa in onda de La repubblica delle donne e forzando un'ulteriore rinvio di 7 giorni.

A prendersi gioco e ironizzare - ma non troppo - sullo spostamento della trasmissione è proprio Chiambretti che sul suo profilo Instagram (mentre mostra un brandello della nuova sigla di CR4 in fase di lavoro) simula una telefonata con la direzione di Mediaset che gli comunica la notizia del rinvio.

Quella che avete visto è la nuova sigla per la nuova serie di puntate in onda da dopodomani su Rete 4. Mi hanno appena detto che non andiamo in onda perché ci va il Grande Fratello di mercoledì e quindi non possiamo scontrarci con i fratelli di Canale 5. Tutto è rimandato alla prossima settimana.

E conclude con un sorriso che la dice lunga: "Adesso dico due paroline in amicizia - dice voltandosi - Ma perché?!"