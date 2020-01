Sanremo 2020, Elisabetta Gregoraci ci sarà (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto lunedì 13 gennaio 2020

La showgirl tra le dieci donne di Amadeus

Ci sarà anche Elisabetta Gregoraci nel cast di Sanremo 2020. Secondo quanto risulta a Blogo, il contratto con la showgirl sarebbe stato chiuso in queste ore. Domani l'annuncio ufficiale.

La possibilità della partecipazione della Gregoraci alla 70esima edizione della kermesse canora era stata anticipata qualche tempo fa dal settimanale Chi. Oggi, secondo quanto risulta a Blogo, l'accordo sarebbe stato definito.

La Gregoraci, per molti anni legata sentimentalmente a Flavio Briatore, è volto conosciuto dal pubblico Rai, grazie alla presenza fissa in Made in sud (Rai2) con Stefano De Martino e Fatima Trotta. Tra le sue più recenti avventure professionali la conduzione di Battiti Live (in onda su Radio Norba TV e su Italia 1).

La Gregoraci dovrebbe, dunque, aggiungersi alla già lunga lista di figure femminili del Festival di Sanremo 2020. Con Amadeus, infatti, dovrebbero alternarsi sul palco del teatro Ariston Diletta Leotta, Antonella Clerici, le giornaliste del Tg1 Emma D'Aquino e Laura Chimenti, Georgina Rodriguez (fidanzata di Cristiano Ronaldo), Francesca Sofia Novello (fidanzata di Valentino Rossi), Mara Venier (annuncio di pochi minuti fa) la giornalista Rula Jebreal, forse Gessica Notaro, showgirl sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato nel 2017, e, secondo quanto ci risulta, Sabrina Salerno. Non è comunque da escludere che alcune di queste abbiano un ruolo diverso da quello di co-conduttrice del Festival. Domani, nel corso della conferenza stampa che si terrà a Sanremo, arriveranno comunicazioni ufficiali e dettagli.