911 la seconda stagione su Rai 2 tra terremoti e l'arrivo di Jennifer Love Hewitt

Di Riccardo Cristilli lunedì 13 gennaio 2020

Jennifer Love Hewitt è la novità della seconda stagione di 911 da questa sera su Rai 2

Non spaventatevi se sentite urla, rumori molesti provenire dal vicino di casa o di camera, non prendete il telefono per chiamare il numero d'emergenza, probabilmente sta solo vedendo 9-1-1.

Riparte questa sera con i primi 3 episodi la seconda stagione di 9-1-1 su Rai 2 in prima tv in chiaro, già interamente trasmessa da Fox Life che ha già mandato in onda la prima parte della terza stagione in parallelo con la messa in onda americana. La serie prodotta da Ryan Murphy e supervisionata dal suo fidato collaboratore Tim Minear, racconta una squadra d'emergenza di Los Angeles formata da poliziotti, pompieri e addetti alle ambulanze. I casi estremi che i protagonisti si ritrovano a dover affrontare si affiancano alle vicende personali di ciascuno, agli amori, alle sofferenze, alle dinamiche della vita di tutti i giorni.

Dopo i 10 episodi della prima stagione, il secondo capitolo delle avventure di 911 cresce e arriva fino a 18 puntate (che al ritmo di 3 episodi a settimana si esauriranno su Rai 2 nel giro di 6 settimane). La serie tv è un buon successo della tv americana non a caso è stato realizzato uno spinoff dal titolo Lone Star con Liv Tyler e Rob Lowe ambientato a Austin in Texas.





Un terremoto tra le "catastrofi" personali

Nei primi episodi della seconda stagione la squadra d'emergenza si trova ad affrontare un terremoto dalla magnitudo 7.1 che scuote la città di Los Angeles, lasciando zone della città completamente isolate, facendo scoppiare tubi del gas, saltare pronti e piegare palazzi su se stessi, come un grande albergo che si piega ma non si spezza per via dell'acciaio rinforzato. Come si affronta un'emergenza di questo tipo dal centralino del 911?

La vita però va avanti e tra le novità di questa nuova stagione ci sarà l'arrivo di due nuovi personaggi che vanno a rimpolpare il cast principale dopo l'addio di Connie Britton che nella prima stagione interpretava Abby addetta al centralino del 911 e fidanzata di Buck (Oliver Stark). In questa seconda stagione Buck è ancora provato dalla partenza della donna ma a consolarlo arriva la sorella Maddie, interpretata da Jennifer Love Hewitt. La donna inizierà a lavorare al centralino del 911 e si ritroverà da subito a gestire l'emergenza del terremoto. Il passato tormentato di Maddie, in fuga da un fidanzato violento, sarà al centro della trama di questa seconda stagione.

Altro volto nuovo è quello di Eddie (Ryan Guzman) un nuovo pompiere che arriva in città insieme al figlio Christopher affetto da una forma di paralisi celebrare. Anche la loro storia sarà approfondita nel corso delle puntate della seconda stagione.

Naturalmente non ci sono solo volti nuovi. Nel cast di 911 tornano Peter Krause, Angela Bassett, Kenneth Choi, Aisha Hinds che si ritroveranno al centro di casi da risolvere sempre più complicati, ma che in pieno stile da procedurale americano hanno sempre una soluzione positiva.

L'appuntamento con i primi tre episodi di 911 è per stasera, lunedì 13 gennaio su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.