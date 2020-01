In arrivo Clarice serie tv sequel de Il Silenzio degli Innocenti

Di Riccardo Cristilli lunedì 13 gennaio 2020

Clarice sarà ambientata un anno dopo Il Silenzio degli Innocenti nel 1993

L'affascinante personaggio di Clarice Starling, l'agente FBI interpretata da Jodie Foster al cinema, creata dalla penna di Thomas Harris e consacrata da Il Silenzio degli Innocenti, potrebbe essere presto la protagonista di una propria serie tv.

CBS sta infatti lavorando a Clarice, una serie tv di stampo crime drama, con protagonista Clarice Starling e ambientata un anno dopo gli eventi de Il Silenzio degli Innocenti. Prodotta da MGM, che detiene i diritti dei film, insieme a CBS Tv Studios, scritta e prodotta da Alex Kurtzman e Jenny Lumet, la serie è già uno dei progetti di punta della nuova stagione della rete.

Sebbene ancora non ci sia un ordine ufficiale, sembra che l'annuncio sia soltanto una formalità anche se arriverà solo dopo le riprese del pilot e la relativa scelta del cast. Una "writers room" con relativo gruppo di sceneggiatori sarebbe già stata aperta. Inutile sottolineare come la scelta della protagonista potrebbe essere decisiva non solo per l'ordine ma anche per la buona riuscita della serie e sicuramente ci sarà già la fila di giovani attrici pronte per questo ruolo.

Secondo quanto riporta deadline il personaggio di Hannibal Lecter non sarà inserito nella serie. Clarice, ambientata nel 1993, sarà una versione mai raccontata prima della storia di Clarice Starling, del suo ritorno al lavoro, a dare la caccia ad assassini e predatori sessuali, dovendo fare i conti con i politici di Washington e con l'esperienza vissuta con Hannibal. Nel film Hannibal, tratto dal romanzo di Harris del 1999, la storia è ambientata 10 anni dopo l'incontro con Lecter.

"Dopo più di vent'anni di silenzio, abbiamo il privilegio di poter dar voce a una tra gli eroi più tenaci d'America, Clarice Starling" hanno commentato Kurtzman e Lumet "Il coraggio e la complessità di Clarice sono sempre stati un aspetto fondamentale della storia, anche se la sua storia personale non era stata svelata. Ma è proprio la sua storia di cui abbiamo bisogno oggi, della sua sofferenza, della sua tenacia, delle sue conquiste."

MGM nel 2012 aveva provato a realizzare con Lifetime una serie prequel sul personaggio di Clarice che la raccontasse prima degli eventi de Il Silenzio degli Innocenti. La serie Hannibal di Bryan Fuller avrebbe introdotto il personaggio di Clarice probabilmente nella mai realizzata quarta stagione.

La serie CBS seguirà la storia di Clarice così come prevista dallo scrittore Harris. Clarice cresce in West Virginia insieme al padre poliziotto, ma a 10 anni quando il padre viene ucciso in servizio, si trasferisce dallo zio in Montana ma da qui fugge e finisce in orfanotrofio. Dopo il college fa domanda per entrare all'FBI.