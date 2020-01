Amici 19, raddoppia il daytime: da oggi, alle ore 16:20 su Canale 5

Di Fabio Morasca lunedì 13 gennaio 2020

Doppio appuntamento per il daytime di Amici 19: su Real Time e su Canale 5.

Il serale di Amici 19 è ancora lontano ma, anche in quest'edizione (per la terza edizione consecutiva), l'appuntamento con il daytime raddoppierà per far sì che anche i telespettatori di Canale 5 possano farsi un'idea riguardo le principali dinamiche della vita quotidiana all'interno della scuola di Maria De Filippi. Ovviamente, su Canale 5, ricordiamo che già va in onda lo speciale del sabato, a partire dalle ore 14:10.

Oltre alla consueta striscia quotidiana, dalla durata di poco meno di un'ora, che va in onda su Real Time, da lunedì a venerdì alle ore 13:50, da oggi, lunedì 13 gennaio 2020, Amici 19 avrà una "finestra" quotidiana anche su Canale 5, precisamente a partire dalle ore 16:20.

Oltre alla striscia quotidiana della quarta edizione del Grande Fratello Vip, quindi, il pomeriggio di Canale 5 si arricchisce di un nuovo appuntamento.

Dopo il "Pomeriggio D'Amore" con Beautiful e Una Vita, in onda rispettivamente alle ore 13:40 e alle ore 14:15, andrà in onda la consueta puntata di Uomini e Donne alle ore 14:45 e, successivamente, la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip alle ore 16:10 e, come già anticipato, il secondo daytime di Amici 19 alle ore 16:20.

Un po' di "Segreto", quindi, verrà sacrificato, con la partenza della soap-opera spagnola che si sposterà alle ore 16:35. Orario immutato per Pomeriggio Cinque, il talk show condotto da Barbara D'Urso, che avrà inizio alle ore 17:10.

Tornando ad Amici, pian piano, si sta già delineando il cast di allievi che vedremo al serale: durante l'ultima settimana, la ballerina Giorgia, ritenuta la meno preparata tra i ballerini presenti nella scuola, ha lasciato il proprio banco al nuovo entrato Ayoub; durante l'ultimo speciale del sabato andato in onda, invece, hanno fatto il loro ingresso nella scuola la ballerina classica Karina, voluta da Alessandra Celentano, e la cantante Francesca, che ha vinto una sfida immediata contro Michelangelo.