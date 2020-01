Vincenzo Mollica a Che tempo che fa: "Andrò in pensione il 29 febbraio, in un giorno che non esiste, perfetto! Sanremo? Merito dell'affetto che ha scatenato Fiorello"

Fabio Fazio ha intervistato Vincenzo Mollica nella puntata di questa sera di Che tempo che fa, in onda su Rai 2.

Il popolare giornalista, protagonista recentemente dello show di Fiorello, Viva Rai Play, al quale ha preso parte attraverso un pupazzo con le sue fattezze a cui ha prestato la voce, è stato invitato per parlare del centenario dalla nascita di Federico Fellini.

Vincenzo Mollica ha esordito, parlando del giorno in cui andrà in pensione:

Sì, il 29 febbraio andrò in pensione, vado in pensione in una giornata che non esiste, perfetto! E' una condizione quasi permanente, si rimane lì come un fantasma a fare non si sa che cosa! Se ho raggiunto la Quota 100? Come si diceva una volta, vado in pensione per motivi di età e basta!