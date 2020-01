Guida Streaming 13-19 gennaio: Sex Education 2, Little America, Manifest e altri film e serie tv

Di Riccardo Cristilli domenica 12 gennaio 2020

Guida Streaming cosa c'è da vedere in streaming nella settimana dal 13 al 19 gennaio tutte le novità tra film, serie tv, show da vedere in streaming

Anche nella settimana dal 13 al 19 gennaio non mancheranno le novità in streaming come al solito concentrate soprattutto nella giornata di venerdì 17 quando arriveranno le attese seconde stagioni di Manifest (partita il giorno prima su Premium) e Sex Education. Ma da tenere d'occhio c'è anche il 15 con la nuova edizione di Italia's Got Talent e la sesta stagione di Grace and Frankie.

Sfogliando i diversi cataloghi segnaliamo le puntate inedite della seconda stagione di Velvet Collection disponibili su RaiPlay, inoltre le prime due stagioni di Fargo sono arrivate su TIMVision. Durata una sola stagione, con un alto tasso di provocazione e sess0 spinto, Now Apocalypse è presente nel catalogo italiano di StarzPlay dove si trova anche il primo capitolo di Castle Rock in attesa di febbraio quando arriverà la seconda stagione, sempre legata all'universo di Stephen King (ma avremo modo di riparlarne). Se amate John Travolta è la settimana che fa per voi, su Now Tv c'è una collezione dedicata con alcuni film dell'attore da Grease a Senti chi Parla, da Hairspray a Gotti.





Guida Streaming - Gli appuntamenti della settimana 13-19 gennaio



13 - Il mio grande grande amico Dude , stagione 1, Netflix

Un ragazzo di 11 anni trova in un cane un prezioso amico e supporto emotivo

La guerra è finita , serie tv, RaiPlay

Dopo la seconda guerra mondiale un gruppo di ragazzini che hanno vissuto l'orrore dei campi di concentramento, provano a tornare alla vita

I Delitti del BarLume - Donne con le Palle , film Tv, Now TV

Pineta ospita i playoff di beach volley femminile, mentre l'ispettore Fusco, Pasquale e i vecchini del paese sono alle prese con un nuovo omicidio

Contromano, film commedia con Antonio Albanese, Netflix

14 - Power, sesta stagione, Now Tv

Inizia la sesta e ultima stagione di Power la serie tv su un capo criminale che conduce una doppia vita, in questa stagione Ghost cerca la propria vendetta.

Leslie Jones: Time Machine , Netflix spettacolo di stand up comedy

Kipo e l'era delle creature straordinarie, prima stagione, Netflix

Serie animata

15 - Nella mente di un killer: Aaron Hernandez, miniserie documentario Netflix

La storia del giocatore NFL arrestato per omicidio

Grace and Frankie , sesta stagione, Netflix

Lily Tomlin e Jane Fonda tornano nella divertente comedy sulla vita della "terza età"

Italia's Got Talent , audizioni, Now Tv

Nuova edizione di Italia's Got Talent con la novità Joe Bastianich come giudice accanto a Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini

Metti la nonna in freezer , film, catalogo Netflix

Hurricane, documentario, Netflix

Pequenas Coincidencias , prima stagione, Amazon Prime Video

Serie tv romantica su due persone che non hanno alcuna intenzione di sistemarsi, finchè non sentono il richiamo dell'orologio biologico.

Ella e John e Ammore e Malavita inserite su Netflix

17 - Manifest, seconda stagione - episodi settimanali, Infinity

Sex Education, seconda stagione, Netflix

Little America, prima stagione, Apple Tv+

commedia antologica con al centro 8 storie di immigrazione negli Stati Uniti

Ares, prima stagione, Netflix

Una studentessa universitaria vuole entrare a far parte dell'elite olandese ed entra in una società segreta della scuola

Nailed It - Germania

Proof, prima e unica stagione, Infinity

La Verità di Grace, Netflix

Ffilm di Tyler Perry, quando la timida Grace confessa l'omicidio del marito, un'avvocatessa prova a scoprire la verità

Hip Hop Evolution, quarta stagione, documentari Netflix

Lego Batman: Family Matters, film, Infinity premiere 17 - 24 gennaio

Afsos, prima stagione, Amazon

Black comedy-thriller con un aspirante suicida che incontra un serial killer



