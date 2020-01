I delitti del BarLume - Donne con le palle: la trama

Di Paolo Sutera lunedì 13 gennaio 2020

La trama di Donne con le palle, nuovo episodi de I delitti del BarLume, la serie tratta dai romanzi di Marco Malvaldi ed in onda su Sky Cinema Uno e su NOW TV

Due nuovi casi con al centro i "vecchietti" di Pineta aprono anche quest'anno la serialità targata Sky. Un appuntamento ormai tradizionale, quello con I delitti del BarLume, che torna con due nuovi episodi, il cui primo va in onda questa sera, 13 gennaio 2020, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e su NOW TV. Si inizia con "Donne con le palle", di cui in alto potete vedere una clip.

La trama di Donne con le palle

Tratto dall'omonimo racconto di Marco Malvaldi (edito da Sellerio), il ritorno in Pineta vede il BarLume ospitare un pianoforte, che diventerà un modo per Beppe (Stefano Fresi) di fare intrattenimento ai suoi clienti e, perché no, di attirare anche l'attenzione di qualche ragazza.

Cosa che succede con una giocatrice di beach volley, arrivata in Pineta insieme alla compagna di gioco, all'allenatrice ed al loro autista per partecipare ai playoff. Il rapporto tra i due, però, sembra far ingelosire la Tizi (Enrica Guidi), nonostante questa neghi tutti e si sfoghi rimproverando Beppe di dedicare poco tempo al lavoro.

Emo (Alessandro Benvenuti), Pilade (Atos Davini), Gino (Marcello Marziali) ed Aldo (Massimo Paganelli), intanto, approfittano dell'evento sportivo per racimolare qualche soldo al centro scommesse. Un omicidio, però, porterà la Fusco (Lucia Mascino) e Tassone (Michele Di Mauro), quest'ultimo anche ossessionato dalla presenza di un cervo in zona, a mettersi al lavoro per risolvere il caso, che coinvolgerà inevitabilmente anche il "quartetto uretra" e Pasquale (Corrado Guzzanti). In questo clima, tornerà in Pineta anche Massimo Viviani (Filippo Timi) che, però, vuole tenere segreto a tutto il suo rientro.

Un cast confermato per una saga diventata classica

Anche questo nuovo capitolo de I delitti del BarLume conferma il cast già visto negli anni passati, a conferma di quanto la serie tv tratta dai romanzi di Marco Malvaldi viva ormai in un mondo tutto suo, ben realizzato ed in cui le vicende letterarie e quelle scritte appositamente per la tv s'incastrano.

Alla regia della serie tv, produzione Sky Original co-prodotta con Palomar, c'è ancora Roan Johnson. Identica anche la location, ovvero il piccolo borgo di Marciana Marina, sull'isola d'Elba, che da sette anni ogni estate si trasforma nell'immaginaria cittadina al centro dei racconti di Malvaldi e della serie tv. Il secondo appuntamento di questa stagione sarà lunedì 20 gennaio 2020, sempre alle 21:15, con "Ritorno a Pineta".

Donne con le palle, streaming

E' possibile vedere Donne con le palle in streaming su Sky Go, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Sky On Demand. La serie è anche disponibile su NOW TV, dove si trova una collezione dedicata con tutte le puntate.

I delitti del BarLume, social network

Si può commentare I delitti del BarLume su Twitter, utilizzando l'hashtag #IDelittiDelBarLume.