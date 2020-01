Gli ospiti della quinta puntata de La repubblica delle donne (Anteprima Blogo)

Di Marco Salaris venerdì 17 gennaio 2020

Anticipazioni sulla trasmissione in onda mercoledì 22 gennaio su Retequattro.

Un natale un po' più lungo del solito per La repubblica delle donne che, dopo un mese di stop (tolti i best of andati in onda durante le festività), ritorna nelle prime serate del mercoledì di Retequattro. Piero Chiambretti è pronto ad accogliere nel suo studio il via vai di celebrities, ministre e presenze fisse che animeranno la quinta puntata di CR4.

In anteprima su TvBlog sveliamo quali saranno gli ospiti dell'appuntamento in onda il 22 gennaio: si parte dal ritorno di alcuni bambini già invitati nelle puntate di natale che hanno riscontrato un buon successo anche grazie ai loro commenti senza filtri su personaggi noti del mondo della politica, dello sport e dello spettacolo.

Si festeggeranno compleanni importanti, tra cui un traguardo importante per Iva Zanicchi. In più Simona Ventura tornerà a fare visita agli studi Mediaset per un'intervista insieme al compagno e suo prossimo marito Giovanni Terzi.

La ripartenza di CR4 - La repubblica delle donne è quindi fissata per mercoledì 22 gennaio 2020 alle 21:25 su Retequattro.