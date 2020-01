Il mondo sulle spalle, trama e cast del film-tv con Giuseppe Fiorello su Rai 1

Di Paolo Sutera domenica 12 gennaio 2020

La trama ed il cast de Il mondo sulle spalle,il film-tv di Raiuno con Giuseppe Fiorello e tratto dalla storia vera di un uomo che, per salvare l'azienda per cui lavorava, ha deciso di rivelarla mettendo a rischio la propria vita privata

In attesa di vederlo protagonista de Gli orologi del diavolo, che segnerà il suo debutto da protagonista in una serie lunga, Giuseppe Fiorello torna ad intrattenere ed emozionare il pubblico di Raiuno con una storia già andata in onda nell'anno appena trascorso. Il mondo sulle spalle, in onda questa sera, 12 gennaio 2019, alle 21:25, è infatti la replica del film-tv già trasmesso con successo (ottenne 5,8 milioni di telespettatori, 23,9% di share) il 19 febbraio 2019.

Come ormai accade da tempo con tutte le fiction su cui l'attore è al lavoro, anche Il mondo sulle spalle è tratto da una storia vera, quella di Enzo Muscia, operaio della filiale italiana di Saronno della multinazionale francese Anovo che, nove anni fa, alla notizia della chiusura dell'azienda, decise di acquistarla lui stessa, mettendo a rischio le proprie risorse e la propria famiglia.

Un gesto di grande coraggio che, però, permise all'azienda di tornare in attivo e di arrivare ad avere, ad oggi, quaranta dipendenti. Muscia, in seguito, ha rilevato anche una filiale Samsung di Torino chiusa per fallimento. Proprio per questo suo spirito imprenditoriale rivolto al profitto ma anche e soprattutto all'attenzione di chi lavora in azienda, Muscia è stato nominato da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, Cavaliere dell'Ordine al merito.

Il mondo sulle spalle, la trama

Maggio 2008. Marco Parisi (Fiorello) lavora da 30 anni alla A-Novatek, un'azienda di servizi e riparazioni per prodotti informatici. Fresco di separazione, fa del lavoro la sua missione: è bravo, affidabile e pronto a mettere da parte orari e cartellini per il bene dell'azienda.

Andando a lavoro conosce Carla (Sara Zanier), che ruba il suo biglietto e anche il suo cuore. Qualche mese dopo sono marito e moglie e in attesa di un figlio, che nasce prima del tempo e con una cardiopatia che fa temere il peggio. In quegli stessi giorni avviene la chiusura improvvisa della sua azienda: la casa madre aveva con la A-Novatek una serie di debiti e invece di pagarli ha deciso di chiuderla. Una ristrutturazione del debito, in termini tecnici, che mette in ginocchio decine di famiglie.

Marco non sa che fare: non vuole rinunciare all'Azienda che è stata la sua casa per 30 anni e non vuole disperdere il know-how raccolto dalla A-Novatek. E così, con un colpo di testa, rinuncia all'impiego offertogli dall'azienda in cui lavora Carla e decide di acquistare l'azienda ormai in liquidazione con i suoi risparmi e ipotecando la sua stessa casa. Carla, furiosa, lo caccia di casa, mentre inizia la sua battaglia per rimettere in piedi l'azienda.

Convince alcuni vecchi clienti ad affidarsi ai suoi servizi, richiama a lavorare prima 12, poi 14, colleghi, i più vicini, e cerca nuovi clienti. Quando sembra che le cose inizino a girare, anche grazie a una commessa che dovrebbe dare una spinta decisiva al consolidamento dell'azienda, un ritardo fa tremare le certezze. Carla però torna in gioco e si offre di dare una mano all'amministrazione.

Di fronte a un mercato nazionale in mano a multinazionali che, con la loro forza economica, riescono ad abbassare i prezzi delle gare, si decide di puntare sui bandi internazionali: tentano una grossa commessa anche "fingendo" di essere quello che non sono, chiedendo aiuto agli ex colleghi per mettere a norma i reparti come richiesto dal bando, ma una visita della commissione di controllo rischia di rendere tutto vano. Dicendo però la verità, Marco ottiene una settimana di tempo per completare i reparti come richiesto e vince l'appalto. La A-Novatek a quel punto decolla. Qualche anno dopo è l'ormai decenne Davide a raccontare in un tema quanto sia stato coraggioso il suo papà.

(trama a cura di Giorgia Iovane)

Il cast

Il cast, come detto, vede protagonista Giuseppe Fiorello, che del film-tv è anche collaboratore al soggetto ed alla sceneggiatura e produttore con la sua Iblafilm (insieme a Rai Fiction). Accanto a lui, Sara Zanier, che è Carla, sua moglie; Andrea Pennacchi è Mario, Gianluca Gobbi è Michele, Enrico Iannello è il curatore fallimentare Dominicis, Viola Sartoretto è Anna, Gianluca Ferrato è il Capo reparto Gianni De Rosa, Alberto Basaluzzo è Fabio, Antonio Zavatteri è il Dottor Berti, Claudia Pennoni è Maria Grazia, Stefano Rossi Giordani è Simone, Vittorio Soleo è Diego ed Olivia Manescalchi è la Dr.ssa Manuela Longoni.

Il film-tv ha il soggetto di Fiorello e Nicola Campiotti e la sceneggiatura di Fiorello, Paolo Loglio, Alessandro Ponti e Luca Zei, per la regia dello stesso Campiotti.

Il mondo sulle spalle, streaming

E' possibile vedere Il mondo sulle spalle in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, oppure nella pagina dedicata al film-tv.

Il mondo sulle spalle, social network

Si può commentare Il mondo sulle spalle su Twitter, utilizzando l'hashtag #IlMondoSulleSpalle.