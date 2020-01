Il giovane The Rock, Peter Pan e Chucky la bambola assassina nel futuro dei canali Universal

domenica 12 gennaio 2020

L'adolescenza di The Rock fino ai primi incontri di wrestling al centro di Young Rock ordinato da NBC in 11 episodi

La giornata di sabato 11 gennaio ha visto NBCUniversal e i suoi diversi canali protagonisti degli incontri del TCA (Television Critcs Association) press tour. Oltre alle serie tv in onda, con il rinnovo triennale di New Amsterdam, si è parlato molto del futuro del gruppo e dei titoli che arriveranno e che sono in produzione.

Tra questi è stato rinviato alla stagione 2020/21 The Kenan Show, una commedia con Kenan Thompson ordinata agli upfront di maggio ma che per gli impegni del protagonista con il Saturday Night Live non è ancora pronta. Paul Telegdy, capo di NBC Entertainment ha spiegato che l'idea di produrre solo in un determinato periodo è superata e che oggi è conveniente essere sempre pronti ad accogliere le novità.



Young Rock - Il giovane The Rock

Restando sul canale in chiaro del gruppo, NBC, l'idea di essere sempre pronti ad accogliere nuovi progetti ha portato all'ordine da 11 episodi di Young Rock una commedia ispirata alla vita di Dwayne Johnson un tempo conosciuto come The Rock e prodotta da Nahnatchka Khan (Fresh off the Boat) passata da poco sotto contratto con Universal.

Si tratta della seconda comedy single-camera ordinata prima del classico periodo degli upfront di maggio, dopo quella ancora senza titolo di Tina Fey e Robert Carlock con Ted Danson nei panni del sindaco di Los Angeles. Young Rock racconterà la via del giovane Rock "tra le strade di Hawaii, adolescente, venivo arrestato quasi ogni settimana, facevo tutto quello che non dovevo fare ma ero sempre un bravo ragazzo. E poi ci siamo trasferiti a Nashville in Tennessee dove ho continuare a mettermi nei guai" ha spiegato l'attore. E la serie seguirà questa parte e il resto della sua vita, al liceo, stella del football all'università di Miami e gli inizi nel mondo della WWE "quando combattevo per 40 dollari alle fiere e ai concessionari dell'usato".

Una storia che ha convinto subito i dirigenti NBC "conquistati al primo incontro al punto che ci hanno detto di non presentarlo da altre parti". E così è diventato il primo progetto presentato e ordinato da Khan a Universal.

Ma non tutto può essere ordinato senza passare per i pilot e così NBC ha ordinato il pilot di una commedia tratta dal film con Kevin Hart La Scuola Serale- Night School e un drama sci-fi Debris, dal creatore di Fringe J.H. Wyman su due agenti di due diversi continenti che indagano quando lo schianto di una navicella spaziale ha misteriosi effetti sull'umanità.





Peter Pan e Chucky per Syfy

Il canale cable Syfy di proprietà di Universal ha ordinato la miniserie The League of Pan, nuova versione della storia classica di Peter Pan. Nella miniserie Wendy e i Bambini Perduti 10 anni dopo aver lasciato L'Isola che non c'è, dovranno tornare, ormai cresciuti, per affrontare un nuovo nemico che minaccia l'esistenza dell'isola. Al centro temi come la crescita e l'idea che tornare a casa non sempre è così facile.

Arriverà su Syfy anche Chucky, serie tv che riprenderà il personaggio di Chuck La bambola assassina. La serie è prodotta dal creatore dell'universo cinematografico di Chuck Don Mancini, insieme a David Kirschner e Nick Antosca già dietro l'horror antologico Channel Zero. Nella serie una cittadina americana è stravolta da una serie di omicidi che espongono l'ipocrisia e i segreti dei suoi abitanti, dopo che una bambola di Chuck appare a un mercatino.

