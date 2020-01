Diciamolo con una canzone: Dimenticarti è poco

sabato 11 gennaio 2020

Vieni a galla nei ricordi

Nel mezzo dell'oceano

Spunti come un ramo secco

Nel verde immenso a maggio

Nelle cose che ho preso e che ho cambiato

Ci sei e ci resterai

Un ti amo salvato andrebbe invece

Sempre cancellato

Così come il tuo bel nome

Che ancora suona forte

Via regali via dettagli

Cornici solo vuote

Se bastasse davvero tutto questo

Sarebbe tutto a posto

Ma ho paura che a questo giro invece

Dimenticarti è poco

Dimenticarti sarà per l'altra vita

Questa è già piena di corsi e di ricorsi

Di capelli tuoi tanti che ho raccolto

In casa e per la strada

Di promesse che ho mantenuto solo

Quand'era troppo tardi

La tua voce è un suono lungo

Come una nave in porto

L'espressione del tuo volto

È chiara ma non troppo

Questa lunga convalescenza spero

Mi renderà più forte

Ma se adesso qualcosa mi toccasse

Troverebbe il vuoto

Dimenticarti è poco e non ha senso

Niente mi sposta dal punto che mi hai dato

Sono troppe le cose a cui di colpo

Hai tolto e luce e fiato

Sono pezzi di vita che a fatica

Avevo costruito

Grazie di tutto eternamente grazie

Meglio aver male che essere un fantasma

Grazie per i tuoi giorni giovani che a me hai dedicato

Grazie per i tuoi fronte contro fronte

Dimenticarti è poco

Dimenticarti è poco

Testo e musica di Biagio Antonacci