Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 12 gennaio 2020

Di Giorgia Iovane domenica 12 gennaio 2020

Guida tv di domenica 11 gennaio 2020: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 il film tv, in replica, Il mondo sulle spalle (Ita, 2019) di Nicola Campiotti con Beppe Fiorello. Alle 23.25 Speciale Tg1. Ma veniamo al prime time.



E' ispirata alla vera storia di Enzo Muscia che ha acquistato l'azienda che lo aveva licenziato, rischiando tutto quello che aveva. Una storia arrivata fino al Presidente della Repubblica Mattarella che l'ha nominato cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Su Rai 2 torna Che Tempo Che Fa. Alle 23.40 La domenica sportiva.



Terminata la pausa natalizia, torna Fabio Fazio ma senza Luciana Littizzetto, a casa a causa di una doppia brutta. Il programma è preceduto alle 19.40 da Che Tempo Che Farà con Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e l'inviato speciale Gigi Marzullo ed è seguito da Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica. Tra gli ospiti della serata Mara Carfagna.

Su Rai 3 il film Detroit (USA, 2017) di Kathryn Bigelow con Anthony Mackie, Kaitlyn Dever, John Krasinski. Alle 23.50 Tg3 Mondo. Ma veniamo al prime time.



Il film si basa sulla sommossa di Detroit, nel Michigan, dell'estate del 1967, nota anche come rivolta della 12th Street. A scatenare il sanguinoso scontro è l'assalto della polizia al Blind Pig, bar privo di licenza, dove 82 afroamericani stavano festeggiando il ritorno di due loro compagni dal Vietnam. Ben presto l'intervento della polizia si traduce in uno dei più violenti scontri razziali della storia degli Stati Uniti,

Su Canale 5 il film Sole a catinelle (Ita, 2013) di Gennaro Nunziante con Checco Zalone. Alle 23.14 il film E fuori nevica! (Ita, 2014) di e con Vincenzo Salemme. Ma veniamo al prime time.



Checco vende aspirapolvere, ma al lavoro c'è crisi e anche in famiglia. Quando il figlio porta a casa una pagella perfetta, Checco deve mantenere la promessa di portarlo al mare.

Su Italia 1 il film L'uomo d'acciaio (USA, 2013) di Zack Snyder con Henry Cavill, Amy Adams. Alle 23.59 il film Operazione U.N.C.L.E. (GB, 2015) di Guy Ritchie con Jared Harris, Hugh Grant. Ma veniamo al prime time.



A pochi giorni dall'implosione che ne segnerà la fine, il pianeta Krypton è teatro del colpo di stato attuato dal generale Zod e della nascita di un bambino destinato a cambiare le sorti di un pianeta più lontano. Il piccolo viene chiamato Kal-El e suo padre, scienziato e luminare di Krypton, lo spedisce nello spazio, a bordo di una navicella. Il piccolo atterra in Kansas e a trovarlo e accudirlo sono i coniugi Kent. Clark è il suo nome terreno.

Su Rete 4 il film Il ragazzo della porta accanto (USA, 2015) di Rob Cohen con Jennifer Lopez, Ryan Guzman. Alle 23.30 Pressing Serie A. Ma veniamo al prime time.



L'adolescente Noah Sandborn si trasferisce nella casa accanto a quella di Claire Peterson, un'insegnante del liceo che da poco si è separata dal marito che l'ha tradita e che vive ora con un figlio a carico. La donna cede alla corte del ragazzo, ma quando cerca di porre fine alla relazione la faccenda si fa torbida.

Su La7 torna Non è l'Arena.



Finita la pausa natalizia, torna in onda anche Massimo Giletti con il suo racconto dell'Italia politica e sociale.

Su Tv8 in prima visione in chiaro la nuova stagione di Bruno Barbieri 4 Hotel. Alle 23.50 MasterChef Italia 8 in replica. Ma veniamo al prime time.



Nel corso della prima puntata Bruno Barbieri sarà in Puglia alla scoperta di masserie e trulli. La sfida è tra Pasquale, Caroline, Tonia e Silvana. Chi di questi quattro albergatori riuscirà a convincere Bruno Barbieri, conquistando così il titolo?

Su Nove in prima serata il game show Deal with it - Stai al gioco.



Gabriele Corsi in prima serata con cinque puntate inedite. Ad affiancarlo in prima serata ci saranno Gabriele Bonci, Francesco Facchinetti, Sergio Friscia, Giorgio Mastrota, Lucia Ocone, Marisa Passera, Scintilla, il Trio Medusa, i The Show e Debora Villa.

Su Real Time dalle 20.30 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni.



Gli americani si preparano a incontrare le loro anime gemelle straniere. Il fidanzato tunisino di Rebecca ha un segreto e Darcey vuole darsi un'altra possibilità.

Su Rai 5 alle 21.15 quinta puntata di Pacific with Sam Neill. Dalle 22.15 una puntata di Ritorno alla natura. Alle 22.45 il docufilm Bowienext - Nascita di una galassia. Ma veniamo al prime time.



L'attore Sam Neill continua il suo viaggio sulle rotte del Capitano Cook attraverso il Pacifico. Questa volta segue il pericoloso tentativo del Capitano di localizzare il Passaggio a Nord-Ovest. Una rotta che va dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico attraverso l'arcipelago artico del Canada.

Su La 5 la replica della seconda puntata del Grande Fratello Vip 4.



Seconda puntata della quarta edizione Vip del GF, condotta da Alfonso Signorini.