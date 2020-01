Amici 19, anticipazioni puntata 11 gennaio 2020

Di Marco Salaris sabato 11 gennaio 2020

Lo speciale del sabato di Amici 19 dell'11 gennaio 2020.

Primo speciale del 2020 per Amici 19, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda, ogni sabato pomeriggio, su Canale 5. Dopo l'arrivo del nuovo ballerino Ayoub gli equilibri della classe hanno subito delle scosse. La puntata, registrata ieri ha emesso i suoi verdetti, di seguito potrete scoprire con una tenda spoiler ciò che è accaduto secondo quanto riportato da Vicolo delle news.

Attenzione!: Se non volete sapere nulla di ciò che è successo, non cliccateci su!

Amici 19: puntata 11 gennaio 2020, clicca qui per leggere cosa è successo Valentin dopo che si era rifiutato di partecipare agli esami scritti è stato mandato in sfida diretta. Si scontrerà con una ballerina esterna che sconfiggerà, quindi Valentin rimarrà nella scuola. Nonostante ciò Alessandra Celentano è decisa a rimandarlo in sfida poiché lo ritiene irrispettoso nei suoi confronti, ma la classe non è d'accordo. Per il torneo dei migliori: Ballo, Talisa sfida Federico (vincerà Federico). Canto, Gaia sfida Giulia (vincerà Giulia). Nella sfida a squadre perderà la squadra capitanata da Gaia, sarà Michelangelo ad andare in sfida ma la perde e quindi lascia la scuola.

Amici 19: dove vederlo

Lo speciale del sabato di Amici 19 va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:10.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play, dove sarà disponibile anche una volta terminata la messa in onda.

Altri video riguardanti Amici sono disponibili sul sito Witty Tv.



Amici 19: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata ad Amici.

Amici è presente anche sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, la pagina ufficiale è Amici di Maria De Filippi.

Su Twitter, l'account ufficiale del programma è @AmiciUfficiale. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #Amici19.

Amici è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.

Per chi vuole seguire il programma in liveblogging, infine, lo speciale del sabato sarà disponibile in tempo reale su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 14:10.