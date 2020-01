C'è posta per te, la prima puntata in diretta dalle ore 21:20

Di Fabio Morasca sabato 11 gennaio 2020

La prima puntata della nuova edizione di C'è posta per te in diretta.

C'è posta per te è un people show condotto da Maria De Filippi che va in onda ogni sabato, in prima serata, su Canale 5 a partire dalle ore 21:20.

C'è posta per te: le anticipazioni della prima puntata

Questa sera, 11 gennaio 2020, avrà inizio la 23esima edizione di C'è posta per te.

Quest'anno, il programma compirà 20 anni (la prima puntata andò in onda su Canale 5, il 12 gennaio 2000).

In questa prima puntata, gli ospiti saranno Johnny Depp e la coppia formata dall'attore Luca Argentero e dalla sua fidanzata Cristina Marino.

Anche in questa 23esima edizione, le vicende umane di persone comuni, che si presenteranno in studio per recapitare un messaggio ad una persona cara, con l'obiettivo di recuperare un rapporto, di ricucire un distacco o di ritrovare una persona assente dalle loro vite da anni, saranno al centro del programma. Gli ospiti vip, invece, come sempre, saranno i protagonisti delle sorprese.

C'è posta per te è un programma ideato da Maria De Filippi e da Alberto Silvestri, prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset, con la regia a cura di Paolo Pietrangeli.

C'è posta per te: dove vederlo

C'è posta per te va in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 21:20.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play.

La puntata intera e altri contenuti riguardanti il programma sono disponibili sul sito Witty Tv.

C'è posta per te: Second Screen

Il sito ufficiale della conduttrice di C'è posta per te, Maria De Filippi, ha una sezione completamente dedicata al programma di Canale 5.

C'è una sezione apposita dedicata al programma anche sul sito ufficiale di Mediaset Play e sul sito Witty Tv.

Su Facebook, invece, la pagina ufficiale è C'è posta per te.

Su Twitter, l'account ufficiale del programma è il seguente: @cepostaperteoff. L'hashtag ufficiale con il quale sarà possibile commentare la puntata è #cepostaperte.

C'è posta per te ha un profilo ufficiale anche su Instagram.

Per chi vuole seguire il programma in liveblogging, infine, la puntata sarà disponibile in tempo reale su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:20.