Grande Fratello Vip 4 in onda mercoledì e venerdì anche la settimana prossima: con quella di lunedì 20 gennaio, 3 puntate in 6 giorni?

Di Fabio Morasca venerdì 10 gennaio 2020

Il Grande Fratello Vip 4 raddoppierà l'appuntamento anche la prossima settimana.

Il plan originale delle prime settimane del Grande Fratello Vip 4 era il seguente: doppio kick-off in onda mercoledì 8 e venerdì 10 gennaio 2020, terza puntata in onda venerdì 17 gennaio, senza doppio appuntamento settimanale per evitare il rischio di mandare in onda 3 puntate in 6 giorni, e, dalla settimana successiva, doppio appuntamento fisso lunedì-venerdì.

Alla luce dei risultati ottenuti questa settimana, con il primo kick-off del GF Vip 4 che ha raccolto un netto di 3.405.000 telespettatori, share del 20.16%, perdendo in sovrapposizione con il film Heidi, e con il film The legend of Tarzan che, ieri sera, ha registrato un netto di appena 1.797.000 telespettatori, share del 7.91%, Mediaset ha deciso, per quanto riguarda la settimana prossima, di togliere il film internazionale, inizialmente previsto al mercoledì sera, e piazzare la terza puntata del GF Vip 4 che, di conseguenza, avrà un doppio appuntamento anche la settimana prossima, mercoledì 15 e venerdì 17 gennaio 2019.

Giovedì 16 gennaio, e anche domenica 12 gennaio 2020, invece, andranno in onda i film di Checco Zalone, rispettivamente Cado dalle nubi e Sole a catinelle.

Considerando il doppio appuntamento della settimana prossima, e considerando anche il plan iniziale con cui abbiamo aperto l'articolo (con la puntata del GF Vip 4 prevista per lunedì 20 gennaio), il Grande Fratello Vip andrebbe in onda in prima serata con ben 3 puntate nel giro di soli 6 giorni.

Nelle intenzioni del direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, stando alle dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa di presentazione del GF Vip, la decisione di optare per un solo appuntamento, la settimana prossima, era stata presa al fine di evitare sia la sovraesposizione che la fatica di confezionare 3 puntate serali in pochi giorni.

La puntata di lunedì 20 gennaio 2020 verrà confermata oppure, domani mattina, quando conosceremo i risultati del primo scontro Il Cantante Mascherato vs GF Vip 4, assisteremo ad un altro "terremoto"?