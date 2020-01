Antonella Elia contro Pechino Express?

Di Claudia Cabrini venerdì 10 gennaio 2020

Nuova stoccata da parte di Antonella Elia contro la Rai? Dopo aver criticato Milly Carlucci, la ex valletta di Mike Bongiorno avrebbe anche svelato alcuni retroscena di Pechino Express

A poco più di due giorni dall'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, è già Antonella Elia la protagonista del gossip. La ex valletta di Mike Bongiorno sembra non riuscirsi a contenere.

Dopo aver criticato il nuovo programma di Milly Carlucci Il Cantante Mascherato, proponendo alle coinquiline di spogliarsi davanti alle telecamere per concentrare su Canale 5 l'attenzione dei telespettatori e abbattere gli ascolti della trasmissione di Rai 1, Antonella Elia avrebbe anche sottolineato che all'interno del programma Pechino Express le avventure dei partecipanti sarebbero molto diverse da come le vediamo raccontate in tv.

A suo dire, infatti, il reality di Rai 2, al quale aveva partecipato nel 2017 in coppia con Jill Cooper nel duo delle Caporali, non sarebbe poi tanto stancante quanto sembra. La Elia avrebbe anche spiegato che Pechino Express non sia affatto difficile perché i concorrenti non dovrebbero realmente giocare tutti i giorni né cercarsi sempre da dormire. Al contrario, secondo Antonella Elia a Pechino Express si dormirebbe in hotel quasi tutte le notti:



“Ma no figurati. La realtà è che giocavamo solo alcuni giorni, poi dormivamo comodi in albergo”.

Non ci è dato sapere a cosa facesse realmente riferimento Antonella. Sappiamo però che Pechino Express preveda degli itinerari di percorrenza molto lunghi, che solitamente in pochi giorni soltanto permettono di macinare moltissimi chilometri. Anche per questo, Antonella Elia avrebbe potuto riferirsi alle notti passate in hotel poiché momenti di pura transizione da una tappa all'altra del programma.