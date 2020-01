Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 10 gennaio 2020

Di Giorgia Iovane venerdì 10 gennaio 2020

Guida tv di venerdì 10 gennaio 2020: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 prima puntata de Il Cantante Mascherato, con Milly Carlucci.



Quattro puntate per il nuovo programma condotto da Milly Carlucci, che vede in giuria Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna e Guillermo Mariotto. In gara otto maschere (il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l'Angelo, l'Unicorno, il Barboncino e il Pavone): al termine di ogni puntata chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dalla gara e deve togliersi la maschera.

Su Rai 2 due puntate di NCIS - Los Angeles. Alle 22.55 una puntata di The Resident (S01E01). Alle 23.45 in replica la serie Il Cacciatore. Ma vediamo la prima serata.



Nelle mani del destino (S11E01) - L'ISIS ha lanciato dei missili balistici contro Israele e l'Arabia Saudita, facendo credere che l'attacco provenisse dall'Iran. Mentre il sistema di difesa antimissilistica cerca di intercettarli, Kensi e Deeks sono con Sabatino nel deserto, in cerca delle uniche due persone in grado di dimostrare la falsità dell'attacco.

Depistaggio (S11E02) - La squadra si divide per seguire casi in diverse parti del mondo. Callen e Sam seguono una pista a Tel Aviv e lì Callen incontra la sua ex Eliana, mentre Kensi collabora con l'agente del Dipartimento di Giustizia Lance Hamllton a Los Angeles

Su Rai 3 il film Io sono Tempesta (Ita, 2018) di Daniele Luchetti con Marco Giallini, Elio Germano. Alle 23.10 Storie minime. Ma veniamo al prime time.



Numa Tempesta è un finanziere ricco e carismatico, con pochi scrupoli e fiuto per gli affari, che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto. Un bel giorno la Legge bussa alla sua porta con una brutta notizia. Dovrà scontare un anno di pena ai servizi sociali a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale.

Su Canale 5 seconda puntata di Grande Fratello Vip 4.



Dopo un esordio non particolarmente brillante, GF Vip torna in prima serata con Alfonso Signorini alla conduzione e Pupo con Wanda Nara al commento.

Su Italia 1 il film Giustizia privata (USA, 2009) di F. Gary Gray con Viola Davis, Gerard Butler, Jamie Foxx. Alle 23.25 Le IeneYeh. Ma veniamo al prime time.



Clyde Shelton, ingegnere di Philadelphia, assiste al brutale omicidio di sua moglie e della figlia di cinque anni perpetrato da Clarence J. Darby e dal suo complice, Rupert Ames, due violenti scassinatori che hanno fatto irruzione in casa. Il caso viene assegnato al procuratore distrettuale Nick Rice.

Su Rete 4 torna Quarto Grado. Ma veniamo al prime time.



Finite le Feste, torna la cronaca nera con le storie di Quarto Grado.



Su La7 torna Propaganda Live.



Prima puntata del 2020 di Propaganda Live, di e con Diego 'Zoro' Bianchi, Marco 'Makkox' Dambrosio, Marco Da Milano e la Propaganda Orchestra.

Su Tv8 una puntata di MasterChef Italia 8 in replica.



Mentre su Sky va in onda la nuova stagione, Tv8 riserva ai telespettatori in chiaro quella vecchia. Alessandro, Gilberto, Gloria e Valeria si contendono la vittoria nella finale del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy.



Su Nove appuntamento con I migliori Fratelli di Crozza. Alle 22.45 La Confessione. Ma veniamo al prime time.



Il meglio della satira della sesta stagione dell'one man show di Maurizio Crozza.

Su Real Time seconda puntata di Bake Off Italia - All stars Battle. Alle 22.40 Vite al limite e a seguire una puntata in replica de Il Castello delle Cerimonie. Ma veniamo al prime time.



I migliori pasticceri amatoriali delle scorse stagioni passate si sfidano per eleggere il Migliore dei Migliori. Conduce Flavio Montrucchio.

Su Rai 5 nuova puntata di Art Night. Alle 22.15 il doc Civilizations, l'arte nel tempo. Alle 23.15 Save the date. Alle 23.45 Terza Pagina. Ma veniamo al prime time.



A lungo trascurato dal mercato, l'artista Leoncillo Leonardi solo nel 2018 è stato consacrato da due importanti aste internazionali, le più difficili. A lui è dedicato il documentario 'Leoncillo: una fiamma che brucia ancora' di Simona Fasulo che apre la puntata di Art Night.

Su La 5 alle 21.20 il film tv Inga Lindstrom - Il segreto del castello (Ger, 2013) di Dennis Satin con Jutta Speidel, Jurgen Heinrich. In seconda serata Uomini e donne. Ma vediamo il prime time.



Helena è un'insegnante di danza che vive sola con la figlia Leonie, dopo che Anders, il suo ex marito, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il suocero dopo un litigio. Anders, dopo aver scontato la sua pena, esce di prigione e va da Helena per dire a sua figlia che è innocente, ma scopre che Helena per tutti questi anni ha mentito a Leonie.