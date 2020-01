Replica Heidi batte esordio Grande Fratello Vip 4, ma per direttore Canale 5 il risultato è "ottimo"

Di Massimo Galanto giovedì 9 gennaio 2020

Rai1 supera Canale 5 negli ascolti, ma il direttore Scheri esulta lo stesso

"Ottimo debutto per la quarta edizione di Grande Fratello Vip". Esulta così, in un comunicato stampa appena diffuso, il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri. Il riferimento è al dato di ascolto della prima puntata del reality da quest'anno condotto da Alfonso Signorini, ossia 3.405.000 telespettatori per il 20.16% di share.

Nel comunicato si sottolineano il dato del 22,56% di share fatto registrare sul target 15-64 anni e i picchi "che hanno superato 30.40% di share e i 5.231.000 telespettatori". Ed ancora il "boom tra i giovanissimi: 29.65% di share sui 15-34enni", per non parlare dei numeri "da record" per i social "con 495.600 interazioni totali (generate tra Facebook, Instagram e Twitter)".

Quindi la dichiarazione di Scheri:





Dopo 20 anni, GF si conferma il fenomeno mediatico internazionale che conosciamo. La declinazione VIP partita ieri - con la misurata ed ineccepibile guida di un ottimo Alfonso Signorini, e la presenza di due opinionisti di ‘peso’ come Wanda Nara e Pupo - ha monopolizzato la total audience della serata. GF VIP è una delle tessere più importanti del mosaico dell’offerta dell’Ammiraglia Mediaset. Un prodotto realizzato con cura e passione dal grande team di Endemol Shine Italy, capitanato da Andrea Palazzo, assieme alla Direzione Intrattenimento e la Direzione Risorse Artistiche RTI. La stessa cura e passione che muove le mille figure dedicate al progetto GF, dalla cabina regia ai social media manager, instancabili e all’opera 24 ore su 24. Buon lavoro a tutti!

Buon lavoro anche ad Heidi, la cui replica su Rai1 ieri ha battuto in sovrapposizione (4.439.000-19,78% Vs 4.072.000 18,14%) proprio il Grande Fratello Vip. Come a dire, 'le caprette ti fanno ciao'.