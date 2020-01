MasterChef Italia 9, quarta puntata: nuova eliminazione

Di Giorgia Iovane giovedì 9 gennaio 2020

MasterChef Italia 9, secondo doppio appuntamento con la gara 'tradizionale'.

La nona edizione di MasterChef Italia ritrova l'Esterna nel quarto doppio appuntamento con la gara a eliminazione, in onda questa sera - giovedì 9 gennaio - alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV.

Siamo ormai entrati nel vivo della gara - tenuto anche conto che la scorsa settimana è stato già ospite Iginio Massari - e questa sera si ritrova anche il meccanismo classico della gara, con Mystery Box, Invention Test, Esterna e Pressure Test (mentre la volta scorsa abbiamo assaggiato lo skill test).



MasterChef Italia 9, anticipazioni puntata 9 gennaio 2020

Nella Mystery Box i 18 reduci dovranno mettere in luce le proprie doti creative, le capacità tecniche di trasformazione della materia prima e l’abilità nell’interpretare le richieste dei giudici. Il migliore avrà come sempre un vantaggio nell'Invention Test, con tre piatti dello Chef Marco Martini, una stella Michelin per l’omonimo ristorante romano.

Quindi prima esterna della stagione, nella pianura di Vercelli per visitare la Tenuta La Colombara, celebre per la produzione di riso, ovviamente protagonista della prova che vedrà i concorrenti divisi in due squadre e alle prese con un menù creativo capace di mettere in risalto la materia prima. Come sempre, saranno gli ospiti del territorio ad avere l’ultima parola e a giudicare il menù capace di valorizzare maggiormente l’ingrediente prezioso della loro terra.

I vincitori eviteranno il Pressure Test: i peggiori invece dovranno evitare l'eliminazione.