Coppa Italia, ottavi di finale: Torino-Genoa in diretta su Rai2

Di Massimo Galanto giovedì 9 gennaio 2020

Telecronaca di Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli. Calcio di inizio alle ore 21.05

Oggi, giovedì 9 gennaio 2020, ricomincia la Coppa Italia di calcio. Sono, infatti, in programma gli ottavi di finale, che saranno trasmessi tutti in esclusiva sulle reti Rai.

Stasera alle ore 21.05 Rai2 proporrà in diretta Torino-Genoa. I granata, allenati da Walter Mazzarri, sono reduci dal sorprendente successo contro la Roma di Fonseca, così come i rossoblu del neo allenatore Nicola, usciti vincitori dalla sfida casalinga contro il Sassuolo in campionato.

La telecronaca di Torino-Genoa sarà affidata a Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli, con le interviste a bordocampo di Simone Benzoni e Paolo Paganini. Al termine della partita, ampio post gara su Rai Sport + HD, con Franco Lauro, Guglielmo Stendardo, Tiziano Pieri e Gianni Cerqueti.

La settimana prossima si completeranno gli ottavi di finale, con tutti gli altri match. Martedì 14 alle 15:00 sarà la volta di Napoli-Perugia (su Rai2), alle 18:00 di Lazio-Cremonese (Rai2), mentre alle 20.45 chiuderà Inter-Cagliari (su Rai1). Mercoledì 15 in campo nel pomeriggio Fiorentina-Atalanta (Rai2) e Milan-Spal (Rai2), mentre in serata toccherà a Juventus-Udinese (su Rai1). Per chiudere, giovedì, alle 21.15 Parma-Roma (Rai2).

Ricordiamo che, per chi volesse seguire le partite da pc, è prevista la diretta streaming sul sito di Raisport o sul sito RaiPlay. Su smartphone e tablet, invece, lo streaming è garantito dall'applicazione RaiPlay, scaricabile gratuitamente dal market.