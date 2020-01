Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 9 gennaio 2020

Di Giorgia Iovane giovedì 9 gennaio 2020

Guida tv di giovedì 9 gennaio 2020: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 prima puntata di Don Matteo 12. In seconda serata Porta a Porta. Ma veniamo al prime time.



Tante le novità della nuova stagione: avevamo lasciato Anno e Marco felici e innamorati, pronti a impegnarsi e cambiare l'una per l'altro. Ma le cose non vanno sempre come si desidera. Anna, delusa dal comportamento del PM Nardi, mette in dubbio non solo il loro rapporto, ma anche l'amore. A complicare le cose, l'arrivo a Spoleto di Sergio, un trentenne affascinante e misterioso e dal passato oscuro, che mette Anna ulteriormente in crisi.

Su Rai 2 il match Torino - Genoa. Alle 23.15 il film Viaggio al centro della Terra 3D (USA, 2008) di Eric Brevig con Brendan Fraser, Seth Meyers. Ma vediamo la prima serata.



Ottavi di finale di Coppa Italia in diretta dalle 21.05.

Su Rai 3 torna Stati Generali di e con Serena Dandini. Alle 23.59 Tg3 Linea Notte. Ma veniamo al prime time.





Serena Dandini intervista Arturo Brachetti, il più grande trasformista italiano, e Syed Hasnain, rifugiato politico da anni in Italia, che porta agli Stati Generali il racconto del suo lungo e travagliato viaggio dall'Afghanistan. Tra gli ospiti anche Gherardo Colombo e Geppi Cucciari.

Su Canale 5 il film The Legend of Tarzan (USA, 2016) di David Yates con Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, Margot Robbie, Alexander Skarsgard. Alle 23.30 il film Io No Spik Inglish (Ita, 1995) di Carlo Vanzina con Paolo Villaggio, Paola Quattrini. Ma veniamo al prime time.



Tarzan ha abbandonato la giungla da molti anni e conduce una vita borghese, noto come John Clayton III, Lord Greystoke. Al suo fianco l'amata e fedele Jane, diventata sua moglie. Ma John viene invitato a tornare in Congo per portare a termine la missione di emissario commerciale del Parlamento.

Su Italia 1 il film Barry Seal - Una storia americana (USA, 2017) di Doug Liman con Tom Cruise, Sarah Wright Olsen. Alle 2340 IeneYeh. Ma veniamo al prime time.



Nel 1979 Barry Seal, uno scaltro pilota di aerei di linea che vive in Louisiana, viene scoperto, contattato e reclutato dalla CIA per iniziare a effettuare lavori sotto copertura. Arrivato in Nicaragua inizia a collaborare con i guerriglieri sandinisti.

Su Rete 4 nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio. In seconda serata Il commissario Schumann. Ma veniamo al prime time.



Paolo Del Debbio racconta a suo modo la politica e l'attualità italiana.

Su La7 torna Piazzapulita. In access prime time torna Otto e mezzo. Ma veniamo al prime time.



Torna il racconto dell'Italia fatto da Riccardo Formigli.

Su Tv8 il film Memorie di una geisha (USA, 2005) di Bob Marshall con Ken Watanabe, Michelle Yeoh, Gong Li. Alle 23.59 il film Karate Kid III - La sfida finale (USA, 1989) di John G. Avildsen con Pat Morita, Ralph Macchio. Ma veniamo al prime time.



Kyoto, vigilia della seconda guerra mondiale. Seguendo un destino comune a tante bambine del suo stesso ceto sociale, a soli 9 anni Chiyo viene spedita a una scuola per geishe, dove fra mille difficoltà e subendo le gelosie di altre donne meno belle di lei, imparerà una delle arti più antiche del Giappone. Con il nome d'arte di Sayuri, diviene una delle geishe più ricercate di Kyoto.

Su Nove alle 20.00 Barcellona - Atlético Madrid.Alle 22.00 Il giorno del giudizio. Ma veniamo al match.



In diretta la seconda semifinale di Supercoppa di Spagna 2019.

Su Real Time quarta puntata della nuova stagione di Rivelo. Alle 22.10 Vite al limite. Ma vediamo la prima serata.



Lorella Boccia intervista Aida Yespica attraverso le carte della danza.

Su Rai 5 musica con Liszt con Argerich e Pappano a Santa Cecilia. Alle 22.35 Prima della Prima - Billy Budd all'Opera di Roma. Alle 23.10 Freddie Mercury. The Ultimate Showman. Ma veniamo al prime time.



È la leggenda del pianoforte Martha Argerich la protagonista del concerto dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal maestro Antonio Pappano.

Su La 5 in replica la prima puntata del Grande Fratello Vip 4.



La rete prende il posto di Mediaset Extra nel riproporre la diretta della prima puntata di GF Vip 2020.