Locke & Key il trailer della serie tv Netflix in arrivo il 7 febbraio (e una scena extra da rintracciare)

Di Riccardo Cristilli mercoledì 8 gennaio 2020

Il trailer originale di Locke & Key nasconde altri 20 secondi che mandano a una scena extra...

"Benvenuti alla Keyhouse"

Netflix rilascia il primo trailer e le prime immagini di Locke & Key serie tv ordinata in 10 episodi nel luglio del 2018 da Netflix dopo che il progetto era stato abbandonato da Hulu.

Il trailer che trovate qui sopra in italiano, ci porta nel mondo dei bambini e ragazzi protagonisti pronti a esplorare tutti gli angoli più reconditi e misteriosi della casa in cui sono andati a vivere con la madre dopo la morte del padre, ucciso in circostanze poco chiare. Con venature da Piccoli Brividi e un pizzico di Lemony Snicket e Una serie di sfortunati eventi, il trailer ci trascina in una storia d'avventura horror per ragazzi, tra crescita, scoperta dell'amore, di se stessi e della propria identità.

Fate bene attenzione al trailer.

In quello che trovate qui di seguito in versione originale ci sono alcuni secondi aggiuntivi, 20 circa, in cui si sentono alcune parole difficili da comprendere, sembrano quasi parole al contrario e una scritta "rendelllockeisdead.com" che manda a un video YouTube con la prima scena ufficiale. Quella che trovate cliccando sul link è la prima scena in cui un personaggio viene a sapere della morte di Rendell Lock, il padre della famiglia protagonista e inizia a trafficare in un ufficio tra una cassaforte dove trova una prima chiave che si pianta nel corpo con conseguenze catastrofiche.

Gli episodi di Locke & Key saranno sbloccati il 7 febbraio, come recita il claim del trailer originale.

La serie tratta dal fumetto di Joe Hill e Gabriel Rodriguez creata per IDW comcis, racconta la storia di tre fratelli che dopo la morte del padre si trasferiscono nella casa dei loro antenati, Keyhouse, dove trovano una serie di chiavi magiche che potrebbero essere collegate alla morte del padre.

Mentre i bambini Locke studiano le diverse chiavi e i loro poteri straordinari, un misterioso demone si risveglia e non si fermerà davanti a nulla per rubarle.

La serie è sviluppata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) che già stava lavorando alla versione poi abbandonata di Hulu, e Meredith Averill (Hill House), è una storia di formazione mistery sull'amore, sulla perdita delle persone care e sui legami duraturi che definiscono la famiglia.

Nel cast troviamo Darby Stanchfield (Scandal) nel ruolo di Nina Locke, Jackson Robert Scott (IT: Capitolo 1 e IT: Capitolo 2) nel ruolo di Bode Locke, Connor Jessup (American Crime) nel ruolo di Tyler Locke, Emilia Jones (Horrible Histories) nel ruolo di Kinsey Locke, Bill Heck (La Ballata di Buster Scruggs) nel ruolo di Rendell Locke, Laysla De Oliveira nel ruolo di Dodge, Thomas Mitchell Barnet nel ruolo di Sam Lesser, Griffin Gluck (American Vandal) nel ruolo di Gabe, Coby Bird nel ruolo di Rufus Whedon.