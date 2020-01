Francesco Facchinetti a Blogo: "Cara tv italiana, non lasciarti sfuggire Mariasole Pollio e Frank Matano" (VIDEO)

Di Massimo Galanto mercoledì 8 gennaio 2020

Guarda la video intervista di Blogo al giudice di Il cantante mascherato

Come anticipato in tempi non sospetti da Blogo, c'è anche Francesco Facchinetti nella giuria di Il cantante mascherato, il nuovo show di Milly Carlucci al via venerdì prossimo in prima serata su Rai1. Il conduttore e imprenditore ai nostri microfoni ha raccontato come è nato il suo coinvolgimento nel programma targato Endemol Shine Italy, di cui si è mostrato da subito convinto sostenitore:

Quando ho visto per la prima volta il format di Il cantante mascherato è stato come quando ho visto per la prima volta The Voice. Dietro a Il cantante mascherato c'è un genio, spero sia il programma che detterà legge nei prossimi 10 anni.

L'ex dj Francesco, quindi, ha ripercorso la sua carriera televisiva, accantonata negli ultimi tempi per dedicarsi al management di giovani talenti nati su social e web.

Ho avuto la fortuna di aver grandi insegnanti, da Antonio Marano a Giorgio Gori, da Ilaria Dallatana a Simona Ventura. Fare il presentatore mi piace, ma quando lo facevo devo dire che... vedevo i giudici e pensavo 'fare il giudice potrebbe essere meglio'.

Facchinetti, che vorrebbe portare in Italia, per condurlo, il programma spagnolo 21 días (se ne era parlato già dieci anni fa), ha poi illustrato la filosofia ("mostrati nel modo peggiore che sei, così avrai modo di stupire le persone") per affrontare i pregiudizi nei suoi confronti, legati al fatto di essere figlio di (Roby Facchinetti, storico membro dei Pooh) e non solo. Infine, ha indicato due nomi per il futuro della televisione, ossia la 16enne Mariasole Pollio ("mi ha folgorato") e il 30enne Frank Matano (entrambi fanno parte della sua agenzia, la Newco Management).

In apertura di post il video integrale dell'intervista.