Il Signore degli Anelli, arriva da Game of Thrones il nuovo protagonista della serie Amazon

Di Riccardo Cristilli mercoledì 8 gennaio 2020

Robert Aramayo dovrebbe essere il nuovo protagonista de Il Signore degli Anelli di Amazon

La serie tv de Il Signore degli Anelli riusciremo a vederla su Amazon soltanto nel 2021, intanto però la produzione va in qualche modo avanti, potendo già contare su due stagioni assicurate e un cast ufficioso che sta prendendo forma.

La serie tv Amazon sarà ambientata nella Terra di Mezzo e racconterà delle vicende precedenti a La Compagnia dell'anello legate sempre alla saga di J.R.R. Tolkien di cui Amazon Studios si è assicurata i diritti per 250 milioni. Costruita con un'idea di base di 5 stagioni più spinoff per rientrare dei costi previsti in oltre 1 miliardo secondo stime ufficiose, la serie è in fase di pre-produzione in Nuova Zelanda avvolta dal mistero.

Infatti da Amazon Studios non hanno finora mai confermato alcun nome del cast e tutti i vari attori sono stati annunciati attraverso indiscrezioni giornalistiche, probabilmente perchè Amazon si sta preparando all'annuncio definitivo e complessivo al momento dell'avvio delle riprese. Tra le notizie ufficiali c'è però il rinnovo per una seconda stagione. Ma questa decisione anticipata, utile per sviluppare al meglio le storie, ha avuto alcune conseguenze sul cast.

Infatti dopo l'annuncio del rinnovo è stato specificato che la produzione andrà in pausa per 4-5 mesi dopo le riprese dei primi due episodi per permettere di aggiustare le varie linee narrative e apportare eventuali modifiche a un progetto che nasce senza un pilot di partenza. Questi ritardi hanno portato all'addio di uno degli annunciati protagonisti, Will Poulter che ha dovuto rinunciare per una sopraggiunta sovrapposizione con un altro progetto.

Il suo posto, secondo l'ultima indiscrezione di deadline, sarà preso da Robert Aramayo attore inglese che arriva direttamente da Game of Thrones dove nelle stagioni 6 e 7 ha interpretato il giovane Ned Stark. Aramayo ha anche partecipato da Harley and Davidsons miniserie di Discovery e sarà nella miniserie Netflix Behind the Eyes di prossima uscita.

Ne Il Signore degli Anelli di Amazon dovrebbe interpretare il ruolo del giovane eroe protagonista Beldor. Nel cast della serie dovrebbero esserci Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle e Morfydd Clark. La serie prodotta da Amazon Studios vede J.D. Payne e Patrick McKay come showrunner.