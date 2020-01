Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 8 gennaio 2020

Su Rai 1 dalle 21.25 il film Heidi (Sui/Ger, 2015) di Alain Gsponer con Bruno Ganz, Anuk Steffen. In seconda serata Porta a Porta. Ma veniamo al prime time.



Su Rai 2 la prima puntata de L'Amica Geniale, in replica. Alle 23.30 la prima puntata di Improvviserai, con Ale & Franz. Ma vediamo la prima serata.



Su Rai 3 dopo la pausa festiva torna Chi l'ha visto?. A seguire Tg3 Notte, mentre in access prime time terza puntata di GenerAzione Bellezza. Ma veniamo al prime time.



Su Canale 5 la prima puntata del Grande Fratello Vip 4.



Su Italia 1 il film Safe (USA, 2012) di Boaz Yakin, Jason Statham. Alle 23.25 Le IeneYeh. Ma veniamo al prime time.



Su Rete 4 il film L'uomo di neve (GB, 2017) di Tomas Alfredson con Michael Fassbender, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer. Alle 00.45 il film Forget Paris (USA, 1995) di e con Billy Crystal. Ma veniamo al prime time.



Su La7 in prima serata il doc Our Godfather. Alle 23.15 il doc El Chapo, il boss dei narcos. Ma veniamo al prime time.



Su Tv8 il film Karate Kid - Per vincere domani (USA, 1984) di John G. Avildsen con Pat Morita, Ralph Macchio.



Su Nove alle 20.00 Valencia - Real Madrid



Su Real Time due puntate di Vite al limite. Alle 00.45 The Bad Skin Clinic. Ma veniamo al prime time.



Aaron - Dalla morte di sua madre, Aaron ha vissuto con il padre per prendersene cura. Ma l'ossessione per il cibo potrebbe diventare pericolosa a meno che non si sottoponga a un'operazione.

Kelly - In un percorso durato un anno, alcune persone che pesavano quasi 300 chili rivelano il loro personale sforzo per perdere centinaia di chili per sopravvivere.