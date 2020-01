Don Matteo 12, Pasquale Di Nuzzo a Blogo: "Vi presento Jordi"

Di Massimo Galanto martedì 7 gennaio 2020

L'attore e ballerino presenta ai microfoni di Blogo il personaggio che interpreta nella dodicesima stagione di Don Matteo

"Jordi è un ragazzo che non segue la masse, non segue le mode, ascolta la musica sui vinili e per questo è oggetto di burla. Si difende nel suo segreto, la danza. Nessuno sa che balla, ma ogni volta che esce da scuola va a ballare. È l'unica ragione che lo tiene vivo verso i suoi sogni". Pasquale Di Nuzzo racconta così, ai microfoni di Blogo, il personaggio che interpreta nella dodicesima stagione di Don Matteo, al via da giovedì prossimo su Rai1. L'attore, scoperto da Amici di Maria De Filippi come ballerino nel 2012, spiega che il suo Jordi instaurerà "un rapporto unico e molto bello" con Sofia, la ragazza interpretata dall'ex youtuber Mariasole Pollio.

Per Di Nuzzo, che danza da quando aveva 5 anni, il segreto della popolare fiction con Terence Hill, iniziata ormai 20 anni fa, sta nel fatto di essere "famiglia":

È la prima parola che viene in mente guardandola. Fa sentire a casa, ed è una delle poche serie a farlo.

Pasqualino, come veniva chiamato ai tempi di Amici, è reduce da tre anni e mezzo vissuti in Argentina dove ha recitato in Tini – La nuova vita di Violetta e nelle serie Disney Soy Luna 2 e 3, confessa di sognare per il futuro di continuare a prendere parte a progetti di ampio respiro, che gli permettano, dunque, di esprimersi artisticamente a pieno. Il tutto senza particolari paure di dover affrontare i pregiudizi che spesso vengono attribuiti al mondo dello spettacolo nostrano.

In apertura di post il video integrale dell'intervista.