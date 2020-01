Sanremo 2020, la Rai: "Rula Jebreal? Solo se parla di donne"

Di Marcello Filograsso martedì 7 gennaio 2020

Amadeus sarebbe rimasto "spiazzato dalle polemiche" per portare la giornalista all'Ariston. Intanto si lavora alla lista di donne: Diletta Leotta avrebbe firmato, pronte anche Antonella Clerici, Georgina Rodriguez e i volti del Tg`1 Emma D'Aquino e Laura Chimenti.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, oggi avverrà un vertice tra Amadeus, la direttrice di Rai1 Teresa De Santis e l'ad Rai Fabrizio Salini per fare il punto sugli ospiti del Festival di Sanremo in onda sull'ammiraglia di viale Mazzini e soprattutto sulla presenza di Rula Jebreal, che sta destando molte polemiche.

Ieri la giornalista palestinese con cittadinanza israeliana naturalizzata italiana che vive a New York aveva dichiarato di essere stata censurata dopo aver ricevuto l'invito della Rai a rifiutare l'ospitata sul palco dell'Ariston, ma la Jebreal ha invitato a sua volta la Rai a prendersene la responsabilità. Nel mirino è finita la direttrice di Rai1 in quota Lega, secondo la quale la presenza della Jebreal sarebbe risultata divisiva.

Le polemiche potrebbero spegnersi oggi, quando l'ad Salini potrebbe proporre nuovamente la presenza della giornalista, a patto però che si limiti a parlare di violenza contro le donne. Inizialmente si era pensato a coinvolgere tramite la Jebreal anche Michelle Obama o Oprah Winfrey grazie alle sue conoscenze internazionali, ma pare che l'ospite dovrà tenere un discorso sul tema leggendo una poesia di Jacques Prevert intitolata Sono quella che sono.

In tutto questo il conduttore Amadeus sarebbe rimasto "spiazzato dalle polemiche", come scrive il quotidiano di via Solferino, in quanto il presentatore di game show avrebbe voluto dare un tocco internazionale alla kermesse visto il basso numero di donne (in gara ci sono solo Giordana Angi, Irene Grandi, Rita Pavone, Levante, Tosca ed Elodie).

Per quanto riguarda le altre presenze femminili alla co-conduzione, Diletta Leotta avrebbe firmato. Confermate sarebbero anche Antonella Clerici, Georgina Rodriguez (la fidanzata di Cristiano Ronaldo) e i volti del Tg1 Emma D'Aquino e Laura Chimenti. Potrebbero esserci anche Carlo Conti, Piero Chiambretti, Pippo Baudo e Gigi D'Alessio, già giudici a Sanremo Giovani.

Foto: account Instagram Rula Jebreal