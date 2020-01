Federico Fashion Style, le nuove puntate su Real Time

Di Giorgia Iovane martedì 7 gennaio 2020

Federico Fashion Style torna nella seconda serata di Real Time con nuove puntate e nuove clienti.

Chi ama gli eccessi si troverà sicuramente bene nel salone (tv) di Federico Fashion Style che riapre le sue porte da questa sera, martedì 7 gennaio, alle 22.30 su Real Time. Nuovo ciclo di puntate, nuovo giro di clienti per l'hair stylist dal damascato facile e dalle dorature onnipresenti, che è diventato ormai un personaggio anche al di fuori dei suoi tanti saloni.

Partito ormai 10 anni fa da Anzio, Federico Lauri ha ormai ben avviato il salone di Roma e ha ingranato anche con quello di Milano, l'ultimo a essere aperto. La scia televisiva ha sicuramente aiutato a reclutare nuove clienti, con vantaggi e svantaggi, viste certe polemiche fiorite sui social. D'altra parte Federico è un personaggio in sé non proprio 'accomodante': se è vero che il suo obiettivo dichiarato è quello di mettere le clienti a proprio agio, è anche vero che non è un tipo particolarmente diplomatico.



La terza stagione parte dal Salone di Anzio, dove Federico ha deciso di rivoluzionare tutto, dallo staff all'arredo. Nuovi collaboratori, nuovi strumenti, nuovi prodotti, nuove postazioni, nuovi uffici, nuovo centralino. Ma quando è tutto nuovo, tutto ha bisogno di essere rodato. E poi spesso tutto cambia perché tutto resti identico.

La terza stagione di Federico Fashion Style è stata presentata in anteprima su DPLay Plus, dove è ancora disponibile per gli abbonati. Per tutti gli altri le 20 puntate da 25' circa, prodotte da Pesci Combattenti per Discovery Italia, debuttano questa sera, martedì 7 gennaio, alle 22.30 su Real Time (DTT, 31).